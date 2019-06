Katwijkse game Shitzooi wint Hein Roethofprijs

De brugklasser van het Pieter Groen College in Katwijk klikt online op een bestand. ‘Ik heb bewijs gevonden!’ Klasgenoten kijken nieuwsgierig mee. Ze spelen de game ‘Shitzooi’ over de gevaren van sexting. Het Katwijkse jongerenproject heeft de Hein Roethofprijs gewonnen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) reikt deze prijs elke 2 jaar uit aan een organisatie of samenwerkingsverband dat op een verfrissende manier de sociale veiligheid verbetert. De prijs werd donderdag 27 juni uitgereikt op het jubileumcongres van het CCV in Boerderij Mereveld in Utrecht.



Sexy filmpjes en foto’s zijn op social media sneller gedeeld dan jongeren soms denken. Zo’n 1 op de 4 jongeren maakt wel eens naaktselfies en 1 op de 8 verstuurt deze ook via social media. De meeste blootfoto’s worden gedeeld via Snapchat (bijna 80%). Het doel van het project ‘Shitzooi’ is dat minder jongeren van tussen de 12 en 15 jaar slachtoffer worden van sexting. Dat gebeurt door een combinatie van voorlichting op scholen en een interactieve game.



Pikant filmpje

Het spel draait om een pikant filmpje dat Juul ooit met haar vriendje Sem deelde. Deze is uitgelekt en prijkt inmiddels op meerdere pornosites. In het Mobile Media Lab, een grote politievrachtwagen die naast de school is geparkeerd, staan laptops waarmee scholieren de voor het spel aangemaakte socialmedia-accounts van de personages rond Juul kunnen bekijken. Wat voor foto’s hebben ze gepost, wie volgen ze en wie volgt hen? Tussendoor volgen ze de politieverhoren op een groot scherm. Afhankelijk van de spelkeuzes die de leerlingen maken, heeft de game verschillende uitkomsten. Shitzooi is een project van politie-eenheid Den Haag, welzijnsorganisatie Welzijnskwartier, Bureau Halt, Sociaal-TV en het Andreas College Katwijk.



10.000 euro

Aan de Hein Roethofprijs is een geldbedrag verbonden van 10.000 euro. Dit is bestemd voor de versterking van het project. “Het winnen van deze prijs geeft ons de mogelijkheid om landelijke bekendheid aan dit prachtige programma te geven”, aldus Huibert den Butter van de Katwijkse politie. De Hein Roethofprijs had dit jaar 45 inzendingen. Naast Shitzooi waren ‘Buurthelden’ uit Eindhoven en het ‘Retail Interventie Team’ uit Roermond genomineerd. Wijkrechtbank Eindhoven kreeg een eervolle vermelding. Meer informatie: heinroethofprijs.nl.