Halve-Finalisten Philips Innovation Award 2020

De halve finalisten van de Philips Innovation Award zijn bekend. Dertig innovatieve studentenondernemingen zullen de strijd tegen elkaar aan gaan op woensdag 8 april in de Schiecentrale te Rotterdam. Acht van deze start-ups zullen door gaan naar de finale die zal plaatvinden op 18 mei 2020 in Theater Rotterdam.



De Philips Innovation Award draait niet alleen om het winnen van de award. Het platform bestaat uit vier fases: Idea Stage, Developing Stage, Refining Stage and Final Stage. In elke fase worden de deelnemers gestimuleerd en geholpen met het verder verbeteren en valideren van hun businessplan. Zo worden ze, ongeacht of zij de finale bereiken of niet, getransformeerd tot een succesvolle start-up. Bekende oud-deelnemers van de Philips Innovation Award die veel hebben bereikt na hun deelname zijn de elektrische e-sharing scooters van Felyx en de winnaar van vorig jaar: BI/OND.



De dertig halve finalisten



Innovators:



- Applied Drone Innovations: ADI's missie is om de Google te worden van Agridata. Door middel van biologie en technologie kunnen zij een van boven afkomstig overzicht kunnen bieden aan de Nederlandse tuinbbouw sector.



- BikeFlip: BikeFlip biedt maandelijkse abonnementen aan voor tweedehands kinderfietsen. Wanneer kinderen hun fiets ongroeien kunnen zij bij BikeFlip terecht voor een grotere fiets.



- Breeze: Breeze is een nieuwe dating app die gebruik maakt van de huidige digitale mogelijkheden. Zonder te chatten regelen zij een date voor je op basis van een algorithme.



- Coirwood: Coirwood koopt kokosnoten in van Indische boeren voor het produceren van houten planken die duurzaam, vrij van formaldehyde en van hoge kwaliteit zijn.



- DeciBrace: DeciBrace is een armband die het geluid van je omgeving meet. Het geeft een alarmsignaal met licht en vibratie wanneer er schadelijke geluidsniveaus worden gemeten.



- De Warmte: De Warmte is een nieuwe, duurzame oplossing om huizen te verwarmen. Het is een systeem ontworpen om de warmte in elke afvoer te hergebruiken.



- FruitPunch AI: Fruitpunch AI is een global community waar AI-engineers samen kunnen werken.



- Fusion Kinetic: Fusion Kinetic is een 100% multifunctionele recyclebare fles. De fles bestaat uit twee delen die met een krachtige waterdichte magneten zijn verbonden.



- Intense: Intense analyseert toetsaanslagen op je apparaten om cybersecurity te verbeteren en burn-outs te voorkomen.



- Lalaland AI: Lalaland gebruikt neural networks voor het creëren van kunstmatige paspoppen. Hiermee bieden ze eCommerce vele verschillende visuele paspoppen gebaseerd op leeftijd, maat en ethniciteit.



- Oddity.ai: Oddity.ai is een startup actief in het domein van de openbare veiligheid. Oddity.ai maakt camerabewaking slimmer door het toepassen van real-time analytics op live video feeds.



- PlaygroundVR: Playground VR brengt kinderen in het ziekenhuis samen in een unieke VR-speelplaats om samen te kunnen spelen, als ze niet naar buiten kunnen.



- Shared Packaging: Shared Packaging elimineert het eenmalige gebruik van plastic uit de online voedselindustrie. Ze implementeren een lussystteem waarbij de verpakkingen kunnen worden geretourneerd en hergebruikt.



- Smartship: Smartship biedt een oplossing die leidt tot een duurzame en veilige marine sector.



- The Helia: The Helia is een flexibel en modulair solar systeem dat elke parasol of tent tot een eigen kleine energiecentrale kan transformeren. Hierdoor is het mogelijk verschillende apparaten en accessoires op te laden.



Rough Diamonds:



- Clovery: Met het verhuren van kleding zorgt Clovery ervoor dat je elke dag een andere outfit kan dragen. Dit bespaart tijd en vermindert de negatieve impact op het milieu van het produceren van kleding.



- Cyberaid: Cyberaid voorspelt nattuurampen door middel van een analyse, die gebaseerd is op deep learning en gebruik van het piezoelectric effect.



- Funbook: Funbook is een startup die focust het transformeren van hoger onderwijs. Zij willen technologieen zoals Augmented Reality en Virtual Reality betrekken in het onderwijs.



- Lunal: Lunal is een platform dat anticonceptie aanbiedt als een service. Het is ondersteund door een AI-model dat de juiste soort anticonceptie adviseert.



- Manufy: Manufy is een Europees inkoopplatform dat merken en fabrikanten samenbrengt voor duurzame productie.



- Micro-Cosmos: Micro-Cosmos ontwikkelt een kap voor op het bed van patiënten in het ziekenhuis, zodat de patiënten meer rust krijgen. Door het wegnemen van geluiden en lichten en het geven van een eigen omgeving, zorgen de kappen ervoor dat patiënten beter slapen en sneller herstellen.



- NuMe: NuMe biedt een markt aan waar consumenten online voedingsadvies kunnen ontvangen en aanbieden.



- Pearing: Pearing ontwikkelt een apparaat dat geluid filtert van stemmen met het gebruik van verschillende microfoons en een AI algorithme. Hierdoor kan iedereen horen.



- Respire: Respire is een sensor network bestaande uit lage kosten en zelf aangedreven IoT-apparaten die effectief luchtkwaliteit monitoren.



- ROCK-N-ROO: Een ROCK-N-ROO is een apparaat dat kangaroo-care simuleert. Dit is een huid-op-huid techniek die de slaapcyclus verbetert en de harttritmes en ademhaling van baby's stabiliseert.



- Spotmate: Spotmate is een social media platform waarbij jouw vrienden jouw profiel vullen en jij die van hen.



- Syntho: Syntho's doel is het verhelpen van het privacy dilemma. Ze maken gebruik van synthetische data gegenereerd via hun op deep-learning gebaseerde Syntho Engine (SaaS).



- TiliT: TiliT Solar fabriceert organische, semi-transparante solar cellen die gebruikt kunnen worden door boeren voor het cultiveren van gewassen binnen een broeikas.



- Unpluq: Unpluq helpt consumenten met het terugwinnen van de controle over je mobiele gebruik.



- WARP: WARP reduceert wachttijden en eenmalig papiergebruik in het garderobe proces. Ze bieden geavanceerde software aan in de vorm van een applicatie.



Dit jaar is de 15e editie van de Philips Innovation Award. Met meer dan 100 deelnemende teams, heeft de Philips Innovation Award zich kunnen profileren als een befaamde award in het startup landschap. De winnaar zal bekend worden gemaakt in de grote finale op 18 mei. De jury zal worden voorgezeten door Frans van Houten, CEO Royal Philips.