Onderzoek WISE: kansen en valkuilen voor gemeentes bij duurzame stroomaanbestedingen

Nederlandse gemeentes ondervinden obstakels bij het duurzaam aanbesteden van hun stroomcontract. Maar er zijn ook kansen, zo blijkt onderzoek van milieuorganisatie WISE. De milieuorganisatie publiceert vandaag het onderzoek ‘Gemeentes op Groen: valkuilen en kansen voor gemeentes om duurzaam stroom aan te besteden’. Hierin worden de moeilijkheden en mogelijkheden voor de aanbesteding van een duurzaam stroomcontract in kaart gebracht.



Ondanks alle duurzaamheidsambities die gemeentes hebben, koopt nog steeds slechts een klein deel van de Nederlandse gemeentes duurzame lokale stroom in. Dat ligt niet altijd aan de intenties van een individuele gemeente. Uit een inventarisatie van WISE over stroomcontracten van Nederlandse gemeentes is gebleken dat ambtenaren in het proces van stroom-aanbesteden tegen verschillende problemen aanlopen. Dat kan gaan over Europese aanbestedingsregels, gebrek aan kennis over duurzame stroom, of tal van andere kleine dingen die in een complex proces zoals een stroomaanbesteding kunnen voorkomen.



Aan de hand van interviews en digitale bronnen heeft WISE de problemen in kaart gebracht en duurzame oplossingen aangereikt. Lisanne Boersma, campaigner energietransitie: “Het is hoog tijd dat gemeentes het goede voorbeeld geven door zelf Nederlandse duurzame stroom af te nemen. Met dit onderzoek willen we hen helpen om de volgende aanbesteding zo duurzaam mogelijk te organiseren. Er zijn gemeentes die het al heel goed doen, we hopen dat andere gemeentes hiervan kunnen leren.”



Goede voorbeelden



Er zijn gelukkig ook gemeenten waarbij het aanbesteden wel goed gaat. In het onderzoek worden voorbeelden aangehaald van onder meer de gemeentes Den Haag, Utrecht en Wageningen - Ede – Barneveld, die hun aanbesteding zo hebben ingestoken dat hun stroomcontract bijdraagt aan de verdere verduurzaming van Nederland. Dit kan door in de aanbesteding te vragen naar lokale duurzame energie, het liefst van nieuwe energieprojecten. Diverse mogelijkheden worden aangedragen in het onderzoek.



Online presentatie



Op 18 februari organiseert WISE een onlinepresentatie om de onderzoeksresultaten mondeling toe te lichten. Er worden voorbeelden besproken van gemeentes die hun aanbesteding duurzaam hebben georganiseerd en sprekers uit het veld zullen hun ervaringen en kennis delen. Aanmelden kan via https://wisenederland.nl/presentatie-onderzoek-gemeentes-op-groen/