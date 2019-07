IT-bedrijf Pink Elephant koopt adellijke titel voor nieuwe medewerkers

In de krappe IT-arbeidsmarkt is het vinden van geschikt personeel moeilijk. Daarom belooft IT-werkgever Pink Elephant nieuwe medewerkers te belonen met een adellijke titel. Door kleine stukjes grond in de Schotse hooglanden te kopen op naam van de nieuwe medewerkers, mogen zij zich vanaf dat moment Lord of Lady van Glencoe noemen.



Cloud Services Integrator Pink Elephant ziet de IT-arbeidsmarkt steeds krapper worden. De vraag naar IT-professionals stijgt explosief waardoor goede IT’ers soms meerdere malen per dag benaderd worden door geïntresseerde bedrijven. Door de toenemende concurrentie is het steeds moeilijker om op te vallen als werkgever. Met deze ludieke actie probeert Pink Elephant de aandacht van potentiële nieuwe medewerkers trekken.



De titel "Lord" is een verbastering van het Schotse “Laird” wat niet meer betekent dan landheer, of zoals het tegenwoordig vaker wordt genoemd, landeigenaar. "Lady" is de aanhef van een vrouwelijke landeigenaar. In Schotland is het relatief simpel om landeigenaar te worden. Er is namelijk een Schotse wet die het registreren van kleine stukken aangekochte grond niet verplicht maakt, en gewoon laat verlopen onder Schotse contractwetgeving. Pink Elephant maakt hier gebruik van door een piepklein stukje grond van 1 square feet (0,092 m2) aan te schaffen voor nieuwe medewerkers.



Voor deze actie is Pink Elephant een samenwerking aangegaan met Schotse bosbeheerorganisatie Highland Titles Charitable Trust. Deze liefdadigheidsinstelling staat bekend om de verkoop van kleine stukjes grond gelinkt aan bijbehorende titel. Met de opbrengst hiervan wordt het landschap van de Schotse hooglanden, dat ernstig achteruit is gegaan door eeuwen intensieve landbouw en commerciële bosbouw, in oude staat hersteld.



Highland Titles erkent het recht om de titel van Laird, Lord of Lady van Glencoe te gebruiken. Het gaat zelfs zo ver dat er een juridisch document wordt uitgeven dat het recht vermeldt om de nieuwe titel aan te nemen. Met dit document kan men verschillende instanties zoals banken vragen om hun aanhef te veranderen naar Lord of Lady. Hoewel men de titel Laird, Lord of Lady van Glencoe mag voeren, worden kersverse grondbezitters niet bijgeschreven in de Schotse adel.



“Met deze campagne willen we op een ludieke manier de aandacht trekken van IT’ers met gevoel voor humor” aldus Thijs Lamers, marketeer bij Pink Elephant. "Pink Elephant is een eigenzinnig bedrijf waar we ons werk serieus nemen maar waar ook best wel eens gelachen mag worden. Daar past een bepaald type mensen bij. Via deze campagne proberen we die aan ons te binden. Dat we daarmee ook bijdragen aan bescherming van de flora en fauna in de Schotse hooglanden maakt deze samenwerking tot een win-win situatie."