De beste keuze in elektrisch laden vraagt om de deskundigheid van de regionale vakman!

Ecotap is exclusief verkrijgbaar bij geselecteerde dealers.



Boxtel – De ene elektrische oplader is de andere niet. Er bestaat veel kwaliteitsverschil. Waar moet op gelet worden, wat komt er kijken bij de selectie van de beste oplader en waar is deze te bestellen?



Vakkundig servicepunt



De belangrijkste criteria bij elektrisch laden zijn brandveiligheid, snelheid van laden én een duurzame toepassing. Tot dit laatste behoort ook dat de gebruiker verzekerd is van gemak, zoals het voorkomen van storingen. En mocht er onverhoopt toch nadere service gewenst zijn, dat men volledig terug kan vallen op een vakkundig servicepunt. Het advies en de service van de vakman in de eigen regio maken dan zeker het verschil.



Persoonlijke keuze



De selectie van een laadpaal- of zuil is bepaald niet iets van een snelle online keuze. Daarom ook beschikt Ecotap, de nummer 1 in elektrisch laden, over een groot fysiek netwerk aan professionals. Het zijn allen gekwalificeerde dealers en installateurs die na een zorgvuldige inventarisatie van individuele wensen de beste persoonlijke keuze en aanpak aanbevelen. Daarnaast garanderen ze optimaal gebruiksgemak en kunnen gebruikers terugvallen op maximale garanties. Een prettige zekerheid voor wie probleemloos elektrisch wil laden.



Bij Ecotap is iedereen altijd ‘in charge’.



Maximaal laadcomfort



Hoe zijn de laadpalen- en zuilen van Ecotap te herkennen? Heel eenvoudig. Ze beschikken over de kenmerkende frisse kleur groen en een fraaie ergonomische vormgeving. Dat is bepaald niet het enige verschil, want ook al opvallend is de toepassing van zeer robuust staal. Dit materiaal is slijtvast, licht in gewicht en duurzaam. Tel daarbij op dat Ecotap de hoogste mate van brandveiligheid verwezenlijkt, en het zal duidelijk zijn waarom het merk optimaal laadcomfort garandeert.



Vakman om de hoek



Wie staat voor de keuze staat van elektrisch laden, die vindt via https://www.ecotap.nl een professionele vakman in de eigen regio. Bij deze professional kan vertrouwd worden op een deskundig, persoonlijk en vrijblijvend advies. Zodoende is iedereen ervan verzekerd dat uit de oplader het maximale gehaald wordt.