EU Milieustickers op tankstation maken het niet makkelijker

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):



We hebben voor de gelegenheid alle informatie over de veranderingen, stickers en brandstofnamen in een overzichtelijke tabel gezet. Bekijk het nieuwsbericht op de website voor meer informatie.



Voor geïnteresseerde hebben we onderaan dit bericht een uitgebreide bijlage over de herkomst en samenstelling van de verschillende brandstoffen. Mocht u vragen hebben dan staat ons contactpersoon Paul van Selms u graag te woord.



https://www.unitedconsumers.com/tanken/nieuws/2018/10/04/nieuwe-stickers-brandstof-niet-direct-makkelijker.jsp



Over UnitedConsumers:



UnitedConsumers is een consumentencollectief dat in 2000 is opgericht door Paul van Selms en Bas Poell. Inmiddels profiteren meer dan 500.000 deelnemers van korting op hun vaste lasten. Ze besparen elk jaar honderden euro’s op energie (gas en stroom), telefoonabonnementen, tanken en auto- en zorgverzekeringen.



Contactpersoon: Paul van Selms



Telefoon: 040 - 2350560 / 06-51308859

Email: paul.van.selms@unitedconsumers.com



Bijlage 1: Overzicht herkomst en samenstelling motorbrandstoffen



BENZINE

Benzine was oorspronkelijk een 100 procent van aardolie afgeleide (gedestilleerde) brandstof, waaraan additieven (ook wel dopes genoemd) toegevoegd zijn voor gecontroleerde verbranding mbv onsteking.



Toelichting: E5 en E10

Het getal bij E5, E10 staat voor het maximum percentage (5 of 10 procent) bio-component (ethanol) dat in de brandstof zit.

Doel met E5 en E10 is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Het vergt bovendien geen aanpassing van de auto. Hele oude auto’s uitgezonderd.



Toelichting: 95 en 98

De getallen 95 en 98 in de aanduidingen van benzine (Euro95 en Euro98) staan voor het octaangetal.

Het octaangetal zegt iets over de klopvastheid van benzine. Benzine wordt, samen met lucht, in de motor sterk gecomprimeerd

en komt tot ontbranding via een vonkje van een bougie. Maar er is een moment waarop benzine (ongewenst) spontaan ontbrandt (= kloppen of pingelen).

Hoe hoger het octaangetal, hoe later de benzine uit zichzelf ontbrandt.

Sportwagens prefereren euro98 omdat de compressieverhouding vaak hoger is en met 98 is kans op spontane zelfontbranding (= kloppen of pingelen) kleiner.

In 90 procent van alle gevallen euro95 volstaat als brandstof voor benzineauto’s.

In een oudere auto’s of extreme sportwagens kan soms euro98 (soms ook Super genoemd) vanuit handleiding auto worden voorgeschreven.



DIESEL

Diesel is een aardolieproduct, genoemd naar de uitvinder van de dieselmotor: Rudolf Diesel.

Kenmerkend voor diesel is dat het onder hoge compressie spontaan ontbrandt. Er is geen vonk (bougie) nodig voor ontbranding.

Ook diesel is tegenwoordig niet geheel gedestilleerd uit aardolie. B staat voor de bio component in biodiesel.

B geeft dus het maximum percentage specifieke biodiesel-compontenten aan dat erin verwerkt mag zijn.



Toelichting: B7 en B10 en B100

B7 is de diesel die voldoet aan de dieselnorm NBN EN 590, met maximaal 7% biocomponenten / FAME (diesel B7).

B10 diesel is een nieuwe dieselbrandstof die tot 10 % biocomponenten bevat (FAME) en daarmee beantwoordt aan een andere norm dan de B7, de vooralsnog de gangbare diesel

Diesel B10 beantwoordt aan de norm NBN EN 16734. De regels voor gebruik in voertuigen zijn dan ook verschillend.



Wat zijn diesel B20 en B30?

De biocomponenten in de diesel B10, B20 en B30 zijn dezelfde die in de huidige diesel B7 (EN 590) worden gebruikt. Enkel de verhoudingen verschillen.

De nieuwe diesel B20 bevat maximaal 20 % biocomponenten FAME, de diesel B30 maximaal 30%. Deze zijn enkel bestemd voor gebruik in bedrijfswagenparken (een gedefinieerde groep voertuigen die op een gecontroleerde manier deze brandstof gebruikt). Bijvoorbeeld een vloot bussen of vrachtwagens van een transportbedrijf dat beschikt over eigen bevoorradingsstations en onderhoudsinstallaties.



B100 ook wel blauwe diesel genoemd

Diesel B100 wordt volledig gemaakt uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen, zoals plantaardige afvalolie , en dus niet uit aardolie.



Toelichting: FAME

FAME staat voor “Fatty Acid Methyl Esters”. Dat zijn vetzuren die ontstaan door een chemisch proces van plantaardige en dierlijke oliën (door transesterificatie) om biodiesel te maken. Hiervoor kunnen gebruikte frituurolie (UCO, Used Cooking Oil) of dierlijke vetten (niet voor dierlijk of menselijk gebruik geschikt, Tallow of talg) als basisgrondstof worden gebruikt.



Toelichting: Diesel XTL

XTL is een synthetische diesel en niet uit aardolie vervaardigd.

Diesel XTL is paraffinische synthetische diesel geproduceerd op basis van aardgas, plantaardige oliën of dierlijke vetten of waterstofbehandelde plantaardige olie. Paraffinische diesel heeft een lagere densiteit, een lager zwavel- en aromatengehalte, en het type A heeft een hoger cetaangetal dan diesel EN 590.



Toelichting Diesel GTL

GTL staat voor Gas-to-Liquids. Het is een schonere dieselbrandstof die gemaakt is van aardgas.

Via een ingewikkeld proces wordt aardgas omgezet in een synthetische diesel. Het kan zonder aanpassingen direct in de meeste dieselmotoren gebruikt worden.





LPG

LPG = Liquefied Petroleum Gas, ook wel autogas genoemd. LPG is een relatief schone brandstof welke als “restproduct” dat vrijkomt bij de raffinage van aardolie.

Het is mengsel van butaan en propaan. Te maken uit 100 procent aardolie of aardolie en aardgas.

Andere gassoorten vooral richting toekomst zijn mogelijk:

CNG = Aardgas.

H2 = Waterstof.

LNG = Liquefied/liquid Natural Gas ook wel vloeibaar aardgas genoemd