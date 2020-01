De omzet van Sligro Food Group N.V. over 2019 bedroeg EUR 2.394 miljoen, een toename van 2,1% ten opzichte van de omzet ad EUR 2.346 miljoen in 2018. Exclusief het effect van overnames nam de omzet af met 0,9%.



