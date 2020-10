Praktische voordelen van een hordeur

Als de lente aanbreekt of de zomer ons land in de greep houdt, kan de temperatuur in je woning behoorlijk oplopen. Je hebt dan logischerwijs behoefte aan verkoeling en frisse lucht. Ramen en achterdeur openen helpt hierbij, maar er kleven ook nadelen aan. Je bent niet de enige die dan graag in je woning vertoeft. Ook vliegen, muggen, wespen en spinnen weten door je geopende ramen en deur de weg naar binnen te vinden. Het is verstandig om op maat gemaakte horren voor je ramen te zetten. Je profiteert dan wel van frisse lucht, maar houdt ongedierte buiten. Wist je dat dit ook mogelijk is met je achterdeur? Een plissé hordeur van Creon Kozijnen gaat je veel woonplezier opleveren.



Compact design en gemakkelijk te bedienen



Een plissé hordeur heeft een groot voordeel vergeleken met andere oplossingen. Je zou kunnen denken aan een kralengordijn, dat beslist insecten buiten kan houden. Echter, als je in de zomer veel in en uit loopt, gaan de kralen je toch in de weg zitten. Bovendien is er meer dan genoeg ongedierte waarvoor het niet echt een obstakel vormt. Daarnaast heeft het misschien een uitstraling die minder goed in je woonstijl past. Ga je voor strak, chic ogend én effectief? Dan is een plissé hordeur voor jou de beste oplossing. Je zet je plissé hordeur gewoon in je deuropening en je gebruikt hem alleen wanneer je hem echt nodig hebt. De constructie is stevig, stabiel en duurzaam. Het gaas van een plissé hordeur is niet scheurgevoelig en vouwt zich gemakkelijk op als je de hordeur dicht of open trekt.



Nog meer insecten-werende oplossingen



Door het fijnmazige gaas is het niet mogelijk dat vervelend ongedierte vanuit je tuin je huis binnenkomt. Moet je naar buiten, dan open je de plissé hordeur met één hand en sluit je hem achter je. Dit lukt ook als je met een vol dienblad naar buiten moet. In de korte tijd dat je hordeur openstaat, is de kans heel klein dat insecten naar binnen weten te dringen. Naast hordeuren kun je bij Creon Kozijnen ook terecht voor andere insecten-werende oplossingen. Wij maken horren op maat, die je eenvoudig in al je raamopeningen plaatst. Is het warme seizoen afgelopen, dan koppel je ze makkelijk los en sla je ze op, totdat de lente weer aanbreekt. Onze horren zijn zo geconstrueerd dat je er vele jaren plezier van kunt hebben.



Maatwerk en service van Creon Kozijnen



Heb je een enkele deur die openslaat naar je tuin, dan is een standaard plissé hordeur een goede keuze. Heeft je huis openslaande terrasdeuren, dan kun je beter kiezen voor een dubbele plissé hordeur. Wil je ook een hordeur om insecten buiten te houden? Neem dan een kijkje op onze website en lees de heldere meetinstructies. Pas als je heel secuur die maten aan ons hebt doorgegeven waar wij behoefte aan hebben, zijn wij in staat je hordeur exact op maat te maken. Zijn de meetinstructies niet duidelijk genoeg of heb je behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze productspecialisten zijn servicegericht en staan je graag met raad en daad bij.