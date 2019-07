Jantje Beton lanceert No Game Challenge

Spelen zonder WiFi is cool

50 procent van de kinderen geven de voorkeur aan digitale speelmogelijkheden, volgens ouders (Kantar Public). Tegelijkertijd kwam Jantje Beton in contact met de broertjes Jelle (11) en Mels (8) uit Noord-Brabant. In de meivakantie gingen de jongens de uitdaging aan om niet te gamen maar juist meer buiten te spelen. Door eigen ervaring kwamen zij erachter dat gamen leuk is, maar buiten spelen offline en zonder WiFi ook heel erg cool kan zijn.



No Game Challenge

In navolging van de succesvolle actie roept Jantje Beton samen met de broertjes alle ouders en kinderen in Nederland op om deze uitdaging aan te gaan tijdens de zomervakantie. Kan jij met je gezin een hele vakantie zonder je tablet? Geef je op en krijg 4 weken lang nieuwe speeltips om samen met je kinderen als team lekker buiten te spelen! Meld je nu aan op https://jantjebeton.nl/nogamechallenge.



Onderzoeksresultaten

Jantje Beton heeft in 2019 een onderzoek laten doen door Kantar Public onder 12.000 ouders met kinderen in de leeftijd van 4-14 jaar. De respons was 52% oftewel 6.194 ouders. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat maar liefst 300.000 kinderen (15% van de kinderen) helemaal NOOIT buiten speelt! Daarnaast geven ouders aan dat naast de voorkeur voor digitale speelmogelijkheden (50%), het feit dat er geen andere kinderen zijn om mee te spelen (35%) een barrière is om buiten te spelen. Jantje Beton biedt graag hulp en inspiratie en trekt daarom met de broertjes op in de nieuwe campagne.



De Jantje Beton Speelbeweging

Om te zorgen dat dit niet een eenmalige actie is lanceert Jantje Beton tegelijkertijd ook een nieuw platform met nog meer fantastische speeltips, interessante speelweetjes en stoere speelverhalen! De website is speciaal bedoeld voor (groot)ouders met kinderen tussen 0 en 12 jaar. Ben je benieuwd op welke manier buiten spelen goed is voor je kind? Ben je opzoek naar inspiratie hoe andere moeders omgaan met het vies worden tijdens het spelen? Of wil jij vooral weten hoe kinderen tegenover gamen versus buitenspelen staan? Neem dan snel een kijkje op https://www.speelbeweging.nl.