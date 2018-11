CANAL DIGITAAL LANCEERT DE SMART TV APP

Canal Digitaal zet een stap in de toekomst door als eerste provider in Nederland tv-kijken zonder tussenkomst van een ontvanger/settopbox mogelijk te maken.



Met de Canal Digitaal TV App kunnen klanten al tv-kijken op hun mobiele telefoons en tablets. Nu lanceert Canal Digitaal dus ook de Smart TV App, die toegang geeft tot lineaire en non-lineaire tv-content zonder de tussenkomst van een settopbox. De Smart TV App biedt alle interactieve functies als Begin Gemist, Live TV pauzeren, 7 dagen terugkijken en on demand kijken. De Smart TV App is te downloaden in de appstore van je Samsung- of LG-smart-tv.



De Smart TV App is hybride en daardoor geschikt voor satellietontvangst en internetontvangst. De app werkt als een virtuele settopbox en biedt dezelfde gebruikersinterface en interactieve functies als de M7-ontvangers zonder dat er extra hardware nodig is. De (pay-tv- en free-to-air-)satellietkanalen worden ontvangen via de geïntegreerde DVBS2-tuner en de CI+-module van Canal Digitaal, terwijl interactieve diensten het tv-scherm via internet bereiken.



Christiaan Puper, managing director Eviso “Met de Smart TV App behoort gedoe met moeilijke installaties of ontvangers, het netjes wegwerken van allerlei kabels of het gebruiken van meerdere afstandsbedieningen nu eindelijk tot het verleden. Onze klanten beschikken vanaf nu over een en dezelfde interface, ongeacht het scherm waarop ze televisiekijken.”



Andrei Noppe, EVP Technical Operations, voegt daaraan toe: “Hiermee maken we een belangrijke stap in onze strategie om de ervaring centraal te stellen in plaats van de techniek of de infrastructuur. Het gaat erom onze klanten een betere, geïntegreerde tv-ervaring te bieden, ongeacht het scherm dat ze gebruiken en ongeacht welke tv-content ze kijken.” Op dit moment is de Smart TV App beschikbaar voor Samsung- en LG-smart-tv’s. Andrei Noppe: “We zijn op dit moment bezig om de Smart TV App ook op smart-tv’s van andere aanbieders beschikbaar te maken.”



Klanten van Canal Digitaal kunnen direct gebruikmaken van de Smart TV App door deze te koppelen met de mobiele Canal Digitaal TV App op de mobiel of tablet. Dit werkt zeer eenvoudig, via een QR-code. Consumenten die nog geen klant zijn van Canal Digitaal kunnen de Smart TV App 30 dagen gratis proberen.