Wereldvluchtelingendag 20 juni: virtueel koffie met een vluchteling

Op Wereldvluchtelingendag, zaterdag 20 juni, nodigt VluchtelingenWerk Nederland iedereen uit om vanuit huis virtueel een bakkie te doen met vluchtelingen.VluchtelingenWerk organiseert al jaren op 20 juni de actie Bakkie Doen op stations en winkelstraten en bibliotheken om een vluchteling te leren kennen. De organisatie wil daarmee begrip tussen Nederlanders en vluchtelingen bevorderen. Op Wereldvluchtelingendag 2019 dronken maar liefst 5.000 Nederlanders op 37 locaties in Nederland een bakkie koffie met een vluchteling. Dit jaar kan iedereen vanwege de huidige omstandigheden vanuit huis via een videocall of een livestream een één-op-één of groepsgesprek aangaan met vluchtelingen van allerlei leeftijden en herkomstlanden.



Koffiecultuur



Via Facebook live kan iedereen tussen 10 en 10.30 uur meedoen met de Bakkie Doen quiz gepresenteerd door Mo Hersi en Dieuwertje Blok. Tafelgast is Wahhab Hassoo (24), gevlucht uit Irak. Arabi Ghibeh, barista en acteur, laat ons kennismaken met een Syrisch koffieritueel. Eliane Roest is instagramblogger en gaat langs bij de koffiekraam van Arabi op de Albert Cuyp. Koffie loopt als een rode draad door De-Bakkie-Doen-Quiz heen, want in elke cultuur wordt er koffie gedronken.



Op elkaar lijken



Khaled uit Delft doet mee aan de online een-op-een gesprekken: "Het is belangrijk dat mensen zien wie wij zijn. Als je een gesprekje met elkaar voert, zul je zien dat we best op elkaar lijken. Dan ben ik niet een vreemde of een vluchteling, maar dan word ik een mens." Abdeluheb Choho, directeur van VluchtelingenWerk Nederland: "Het gevoel krijgen dat je erbij hoort draagt bij aan een goede start en snellere integratie in Nederland. En dat begint vaak met iets 'simpels' als samen een kopje koffie drinken. Bakkie Doen levert veel bijzondere, openhartige en mooie ontmoetingen op. Voor de deelnemers een manier om echt eens verbinding te leggen met elkaar. "



Kijk op www.vluchtelingenwerk.nl/bakkiedoen voor meer informatie.