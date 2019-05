Topfund lanceert uniek FX latency arbitrage beleggingsfonds

Topfund B.V., een nieuwe speler in Nederland op het gebied van vermogensbeheer en alternatieve beleggingen gaat een uniek beleggingsfonds starten. Het lanceert het FX Latency Arbitrage and High Frequency Daytrading beleggingsfonds.



Het nieuwe beleggingsfonds richt zich uitsluitend op de interbancaire valutamarkt en het fonds is opgericht met een geheel andere invalshoek dan de reguliere beleggingsfondsen.



Het nieuwe fonds, afgekort FX Latency Arbitrage, wordt geleid door Bryan Houben, directeur en initiatiefnemer van Topfund. In het team van Topfund bevinden zich ook Drs. R.H.M.G. van der Mast en Prof. dr. J. Koelewijn. Momenteel fuctionerend als Raad van Advies maar zodra het beleggingsfonds start zullen zij plaatsnemen in de Raad van Commissarissen.



Houben: “Wij gaan met ons fonds niet proberen om de richting van de markt volhardend te voorspellen, maar zullen ons vooral richten op het minimaliseren van risico en, tegelijkertijd, het maximaliseren van rendement. Dit zullen we doen aan de hand van twee uitlopende strategieën; waar we ons met de Latency Arbitrage strategie alleen richten op echte 100% zekere feiten, handelen we middels onze High Frequency Daytrading strategie met hoge frequentie in en uit de markt om zodoende telkens kleine winsten te realiseren en langdurige blootstelling aan marktrisico te voorkomen. Twee bijzonder potentiële handelsstrategieën”



Wat 100% zeker is, is dat aanbieders van financiële instrumenten – ook wel Liquidity Providers genoemd – niet allemaal op hetzelfde moment, exact dezelfde prijzen weergeven. De onderliggende algoritmes van het beleggingsfonds gaat deze prijsverschillen opzoeken en hier vervolgens op in te spelen.



Wanneer de algoritmes constateren dat een bepaalde aanbieder achterloopt bij de overige Liquidity Providers dan wordt hier gebruik van gemaakt door bij deze partij orders te plaatsen met de wetenschap dat deze prijs vrijwel direct zal stijgen of dalen richting de marktconforme koers.



Hoewel dergelijke prijsdiscrepanties niet doorlopend plaatsvinden, zullen de algoritmes in die gevallen dat het wél geschiedt hierop inspelen, waardoor deze strategie een extreem hoge succes ratio kent.



Houben: “Ons beleggingfonds is uniek te noemen en is dan ook niet te vergelijken met reguliere fondsen en zou bijzonder geschikt moeten zijn voor beleggers die een laag risico willen lopen maar wel een bovengemiddeld rendement nastreven. Iedere belegger in Nederland is op zoek naar de ideale mix "laag risico, bovengemiddeld rendement" en dat is exact wat ons beleggingsfonds gaat bieden.”



Het omvang van het beleggingsfonds is vanwege de functionaliteit in eerste aanleg gemaximaliseert tot € 25 miljoen euro en de voorinschijving start vanaf 6 mei 2019.