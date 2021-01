Persbericht



Datum: 18 januari 2021







Verzelfstandiging Black Achievement Month







De Black Achievement Month [BAM], dat elk jaar in oktober plaatsvindt, komt vijf jaar na haar conceptie op eigen benen te staan. Dit evenement is in 2016 op initiatief van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis [NiNsee] tot stand gekomen. De Black Achievement Month als maatschappelijke en cultureel evenement met zijn Achievement Awards is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk event op de Randstedelijke agenda en slaat haar vleugels uit in de andere delen van het land.



Met deze verzelfstandiging heeft het BAM-festival de gelegenheid uit te groeien naar een eigen herkenbaar identiteit en uitstraling – onafhankelijk van het NiNsee. Linda Nooitmeer, voorzitter NiNsee: “Ook de nieuwe stichting BAM zal voor de brede (Afro-)Nederlandse gemeenschap een waardevolle toevoeging zijn voor haar promotie op de alle maatschappelijke en culturele podia.”



Het bestuur is vanaf 1 januari in handen van oud-gevolgmachtig minister Jorien Wuite, bestuurder-directeur maatschappelijk werk/voorzitter Raad van Toezicht Amsterdam Museum Jurenne Hooi, oud-wethouder Jerzy Soetekouw, lid van Raad van State Maria van der Sluis-Plantz, programmamaker Casper Kouwenberg, en oud-stadsbestuurder Martin Verbeet. Het bestuur zal begin februari haar werkplan presenteren. Jorien Wuite, voorzitter BAM: “Met energie en enthousiasme zal het nieuwe bestuur het Black Achievement Evenement verder uitbouwen; in de afgelopen jaren is veel bereikt en we werken graag verder met nieuwe en alle oude partners voor de BAM”.







Achtergrond. De Black Achievement Month heeft als kernwaarden: representatie, excellentie en professionele, creatieve vernieuwing op alle maatschappelijke velden. Elk jaar toont het BAM-festival uitgekozen prestaties van in Nederland-wonende mensen met een “Black” achtergrond. Met succes hebben velen zich in dit land van aankomst geworteld. Nieuwe generaties zijn opgegroeid. Black Lives Matter is opgekomen. Men neemt inmiddels in een waaier aan disciplines deel in de samenleving. Inmiddels drukt een goed-opgeleide groep al hun stempel op vele maatschappelijke terreinen. Die talenten en hun prestaties zijn een verrijking van de Nederlandse samenleving en dienen onder de aandacht gebracht te worden van een breed publiek.



De focus van wat er tijdens het BAM-festival wordt gepresenteerd ligt op podiumkunst (zang, dans, muziek, theater, spokenword), maatschappelijke prominentie in wetenschap, zorg en geneeskunde, creatief ondernemerschap, sport en beeldende kunst (cinema, schilderkunst, digitale kunst, fotografie). Op elk van de terreinen wordt een Black Achievement Award uitgereikt. Daarnaast wordt ook een Oeuvreprijs uitgereikt. Awards die inmiddels hogelijk gewaardeerd worden.



Dankzij de reputatie die de BAM in de afgelopen jaren heeft opgebouwd, is het in staat prestaties/voorstellingen te tonen, die anders nooit voor een breed publiek te zien zouden zijn. Deze leiden dikwijls tot unieke en spraakmakende ervaringen. Stichting Black Achievement Month ziet het als haar rol een krachtige katalysator te zijn van maatschappelijke en culturele presentatie van zwarte excellentie.