Ard Lanting nieuwe Manager Acquisitie van Vomar Voordeelmarkt

Ard Lanting is benoemd tot Manager Acquisitie van Vomar Voordeelmarkt. Ard was tot voor kort werkzaam voor Albert Heijn en zal per 6 januari 2020 in dienst treden bij Vomar Voordeelmarkt.



Ard Lanting is 50 jaar en beschikt over veel ervaring in de supermarktbranche én vastgoedsector. Hij startte zijn carrière bij Laurus en was tot 2005 als supermarktmanager bij Albert Heijn verantwoordelijk voor diverse vestigingen. In 2006 maakte hij als Expansion Manager de overstap naar het acquireren van nieuwe en de herontwikkeling van bestaande vestigingspunten. Ard was het overgrote deel van zijn loopbaan actief in Noord West & Midden Nederland en heeft in dit gebied aan de basis gestaan van tal van succesvolle nieuwe, gereloceerde of uitgebreide supermarkten.



CEO Aart van Haren: “2019 is tot dusver een buitengewoon succesvol jaar voor Vomar. Na jaren van grote groei in 2017 en 2018 weten we ons succes in 2019 zelfs verder te versnellen met meer dan 11% omzetgroei, waarmee we op autonome basis nu al voor het derde jaar op rij de snelst groeiende supermarkt van Nederland zijn. We hebben in 2019 volop geïnvesteerd in het mogelijk maken van toekomstige groei, onder meer door het openen van een nieuw distributiecentrum voor vers-artikelen in Alkmaar en het openen van 4 nieuwe vestigingen dit najaar. Begin 2020 zullen we de productiecapaciteit van onze eigen centrale warme bakkerij in Alkmaar verdubbelen en we hebben daarnaast de ambitie om ons huidige filialenbestand de komende jaren sterk uit te breiden. We zijn zeer verheugd dat we Ard Lanting bereid hebben gevonden ons team te komen versterken en zijn ervan overtuigd dat zijn grote ervaring en expertise op het gebied van acquisitie en projectontwikkeling voor nog meer succesvolle Vomar Voordeelmarkten zal gaan zorgen.”



Ard Lanting gaat leiding geven aan de acquisitie- en ontwikkelingsactiviteiten van Vomar Voordeelmarkt met aan het eind van het jaar 69 filialen en 7.000 medewerkers. De Vomar Voordeelmarkt winkels worden wekelijks bezocht door ruim 900.000 klanten.