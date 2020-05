Helft Nederlanders kampt met haarverlies maar zoekt geen hulp

Nationaal Haarverliesonderzoek wil taboe rondom haarverlies bespreekbaar maken



Maastricht – Zes op de tien Nederlandse mannen en een derde van de Nederlandse vrouwen kampt met haarverlies, vaak al op jonge leeftijd. Voor zes op de tien vrouwen is haaruitval een nachtmerrie. Hoewel veel mensen met haarverlies zich somber en onzeker voelen, zoeken de meeste geen deskundige hulp en informeren ze zich nauwelijks over oorzaken of mogelijke behandelingen.



Dat blijkt uit het Nationaal Haarverliesonderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Haarstichting en Van Montfort Laboratories, producent van haargroeiserum Esthecin. Daarbij zijn 1156 Nederlanders geënquêteerd over hun haarverlies en de problemen die ze daardoor ervaren door onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch. Het onderzoek is bedoeld om het taboe rondom haarverlies bespreekbaar te maken.



Onbekend



In totaal kampt 45 procent van de Nederlanders met haarverlies, niet alleen oudere mensen. Tussen de 18 en 30 jaar hebben bijna vier op de tien mensen er al last van. Van de ondervraagden weet 60 procent niet veel over de oorzaken en ruim 70 procent niet veel over behandelingen. De weinigen die zich informeren doen dat vooral via Google en gezondheidswebsites. Acht op de tien mensen zoekt geen deskundige hulp. Als mensen al een deskundige raadplegen, stappen ze vaker naar de kapper dan naar de huisarts of dermatoloog. Van de mannen die de oorzaak van hun haarverlies kennen, geeft 90 procent aan dat het door mannelijk erfelijk bepaald haarverlies (alopecia androgenetica) komt. Van de vrouwen geeft 35 procent hormonaal haarverlies als oorzaak, wijst 27 procent naar medicijngebruik en 23 procent naar de overgang.



Nachtmerrie



Voor 58 procent van de vrouwen is haarverlies een nachtmerrie. Bij mannen is dat 19 procent. Terwijl een op de tien mannen zich er onzeker en somber door voelen en dagelijks bezig zijn met hun haarverlies, is dat bij aantal vrouwen een stuk hoger: gemiddeld een op de drie. Een op de twaalf mannen en een op de zeven vrouwen draagt haarverlies als een geheim met zich mee. Hoewel die er wel zijn, gebruikt 87 procent van de Nederlanders met haarverlies geen middelen of medicijnen tegen haarverlies. Wel zoekt 2 procent van de mensen psychische hulp. Van hen gebruikt 87 procent antidepressiva of angstremmers. Dat lijkt weinig, maar omgerekend naar 17 miljoen Nederlanders gebruiken dus rond de 140.000 mensen psychofarmaca wegens haarverlies.



Voorlichten en Helpen



De Nederlandse Haarstichting is in het leven geroepen om iedereen, met wat voor soort haarprobleem dan ook, voor te lichten, te helpen en bij te staan. Het is hét centrale medium waar iedereen met haarproblemen en haarziekten terecht kan.



Esthecin is een haarserum dat arts en onderzoeker Drs. Hans van Montfort heeft ontwikkeld om de plotselinge haaruitval bij zijn dochter Esther te stoppen. Esthecin betekent ‘ontwikkeld voor Esther’. Zij heeft inmiddels weer haar haar terug en ook veel andere mensen hebben baat gevonden bij dit middel. Bij gebruikers verbetert de haarkwaliteit en de haargrens schuift weer naar voren, zowel bij mannen als vrouwen.



Webinars



Met het Nationaal Haarverliesonderzoek willen de Haarstichting en Van Montfort Laboratories inzicht krijgen in de omvang en vooral ook de impact van het probleem van haarverlies. Daarnaast is het de missie van Esthecin en Drs. Van Montfort om zoveel mogelijk mensen gelukkig te maken met mooi en gezond haar.



Daarom is er een Personal Haircare Plan ontwikkeld waarin mensen met behulp van een vragenlijst een eerste inzicht kunnen krijgen in hun vorm van haarverlies. Ook zijn een aantal instructievideo’s ontwikkeld over de diverse aspecten van de biologie van de haren, oorzaken van haarverlies en verschillende mogelijke behandelingen.



Zowel op de site van de Haarstichting als via de helpdesk van Esthecin kunnen mensen terecht met hun vragen als deze nog niet zijn beantwoord na het lezen/zien van de informatie op de websites. Tenslotte initieert het merk gratis webinars om op geregelde basis diverse aspecten van haarverlies met mensen te bespreken teneinde het taboe rondom haarverlies vanuit hun mogelijkheden te doorbreken.