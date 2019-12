Duizenden helden in actie op Save the Children’s Foute Kersttruiendag

De foute kersttruien mogen de kast weer uit. Vrijdag 13 december is het namelijk Save the Children’s Foute Kersttruiendag. Op deze dag komen in heel Nederland mensen in actie om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor kinderen in nood. Het is de vierde keer dat Save the Children deze actie organiseert. Landelijk doen er duizenden mensen mee en ook 650 scholen en 850 bedrijven. Het feit dat je een foute kersttrui draagt, maakt je al een held, maar een echte held verzamelt geld.



Heldenacties

Dit jaar zijn er maar liefst 650 scholen die meedoen en een heldendaad verrichten voor kinderen in nood in onder meer Somalië, Zuid-Soedan en voor Syrische kinderen in Libanon. Zo organiseert basisschool de Toermalijn in Halsteren met ruim 300 kinderen gehuld in kersttrui een heuse Santarun, een soort sponsorloop waarmee geld wordt opgehaald voor kinderen in nood. CBS De Borg in Haren gaat met 56 leerlingen koekjesdeeg en kerstkoekjes bakken en ook op scholen in onder meer Den Haag, Hasselt, Amsterdam worden zelfgemaakte koekjes, kerstkaarten, hotdogs en kerstspullen verkocht. Naast de duizenden mensen die zelf een actie bedenken, komen ook medewerkers van ruim 850 bedrijven waaronder Flying Tiger, Endeavour Group en Philips Foundation in actie. Iedereen mag zelf bedenken hoe het geld wordt ingezameld. Zo verloot Tandartspraktijk Schut in Bunschoten onder alle cliënten die meedoen een gratis gebitsreiniging. Flying Tiger verkoopt in 22 filialen kerstkaarten waarvan 20 procent aan Save the Children wordt gedoneerd.



Bekendheden

Save the Children’s ambassadeur Nadia Moussaid roept haar volgers op om mee te doen, net als radio dj Domien Verschuuren, acteur Buddy Vedder en actrice Liza Sips die ook op de dag zelf in actie komen. Zelfs de weermannen en -vrouwen van het RTL Weer hullen zich op 13 december in een foute kersttrui (zie foto in bijlage). In Groot-Brittannië zijn bekendheden als Kate Moss, Liam Payne, James Blunt en Tom Fletcher boegbeeld van de Britse Foute Kersttruiendag. Door aandacht te vragen voor de campagne via social media, roepen zij anderen op om zich in te zetten voor het werk van Save the Children.



Jaarlijkse traditie

Op Save the Children’s Foute Kersttruiendag is het traditie geworden om in actie te komen voor kinderen in nood. Voor kinderen die opgroeien in een oorlogsgebied of in armoede is de kerstperiode namelijk niets om naar uit te kijken. Voor hen zijn de wintermaanden vaak bitterkoud, staat er geen maaltijd op tafel en sommigen zijn zelfs helemaal alleen. Met de opbrengst herenigt Save the Children kinderen die alleen zijn met hun familie. Ook worden donaties besteed aan maaltijden, warme kleding en onderdak in Libanon, Somalië en Zuid-Soedan.



Heeft u vragen of wilt u verslag uitbrengen van een actie in uw buurt? Neem dan contact op met Annemieke Ruggenberg via 06-4080 9709 of via annemieke.ruggenberg@savethechildren.nl Voor meer informatie over Foute Kersttruiendag: www.savethechildren.nl/held