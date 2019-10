PanCompany BV is Great Place to Work Certified

PanCompany is door Great Place To Work beloond met het keurmerk ‘Great Place To Work Certified’. Het IT consultancy bedrijf scoort in het bijzonder hoog op de ontwikkeling, waardering en eerlijke behandeling van haar medewerkers. Ook de interesse in de persoon vanuit het management en de onderlinge verbondenheid van collega’s komen als sterke punten uit de bus.



Great Place to Work Nederland onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties. Op basis van de resultaten van medewerkersonderzoek en een analyse van de organisatiecultuur wordt gekeken of er is voldaan aan de criteria voor goed werkgeverschap. Alleen organisaties die op beide onderdelen de vereiste scores behalen mogen direct de titel Great Place to Work Certified dragen.



“We zijn erg trots dat we een jaar lang het predicaat Great Place To Work Certified mogen voeren. Het is een groot compliment van en voor alle medewerkers van PanCompany!”, zegt Marc Vaessen, Managing Director van PanCompany.



PanCompany voorziet in de voorziet in de tijdelijke capaciteitsbehoefte van grootzakelijke klanten met 60 ervaren IT experts op de vakgebieden software development, test engineering, agile management en data analytics. De kernwaarden ondernemerschap, vakmanschap en plezier staan centraal in de bedrijfscultuur van het bedrijf. “Wat ons al vanaf de start in 2011 anders maakt is dat we een moderne vorm van dienstverband aanbieden, die aansluit bij een maatschappelijke trend dat mensen in hun werk op zoek gaan naar meer vrijheid, verantwoordelijkheid en betere, eerlijke verdiensten”, aldus Vaessen.



René Brouwers, directeur van Great Place to Work Nederland: "Onze overtuiging is dat goed werkgeverschap de weg is naar organisatiesucces. Organisaties die een cultuur van vertrouwen, trots en plezier hebben, presteren beter. Hier als organisatie in uitblinken is een prestatie om trots op te zijn.” Brouwers over het onderzoek: “Wij vragen de mening van medewerkers op vijf waarden: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. Daarnaast nemen in de organisatiecultuur. Wij zijn het enige onderzoek dat niet alleen vraagt naar de mening van de medewerkers, maar ook de organisatiecultuur meeneemt.”



“Alweer jaren op rij krijgen we in de vorm van verschillende prijzen en uitverkiezingen erkenning voor de groeicijfers die we realiseren. Maar daaruit kun je hooguit indirect de conclusie trekken dat je als bedrijf een goede werkgever bent. Dat was voor ons de reden om dit jaar een certificeringstraject bij Great Place To Work in te gaan: om door onze eigen medewerkers bevestigd te zien dat we op de goede weg zijn. En dat het dan bij de eerste poging ook gelijk lukt is natuurlijk helemaal fantastisch!”, zegt Vaessen zich terdege bewust van het werk dat nog moet gebeuren: “Het onderzoek heef ons ook inzicht gegeven in wat er nog beter kan. We gaan de uitdaging aan om op die punten te verbeteren.”



Als onderdeel van de certificering dingt PanCompany in maart 2020 mee naar de titel ‘Best Workplace’ van Nederland