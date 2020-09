‘Goed dat malafide schoonmaakbedrijven worden aangepakt’



‘Goed dat malafide schoonmaakbedrijven worden aangepakt’, zegt Piet Adema, voorzitter van OSB (Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten). De Inspectie SZW maakt vanmiddag in een bericht bekend dat er de afgelopen vier jaar voor bijna 4 miljoen euro aan boetes en navordering is betaald door schoonmaakbedrijven en inleners.



Adema vervolgt: ‘We streven juist naar een eerlijke en veilige branche. Daarin trekken we graag samen op met Inspectie SZW. Ook opdrachtgevers kunnen zelf waakzaam zijn en bijvoorbeeld zakendoen met een OSB-Keurmerkbedrijf. De onderwerpen waar de Inspectie op controleert, maken juist onderdeel uit van dit keurmerk. De bedrijven worden hier jaarlijks op getoetst.’



De Inspectie SZW controleerde de afgelopen vier jaar schoonmaakbedrijven en inleners. De boetes en navorderingen zijn een optelsom van de resultaten over deze vier jaar. Meerdere overtredingen werden vastgesteld en er werden hoge boetes opgelegd. OSB steunt de activiteiten van Inspectie SZW.