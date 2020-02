Positieve Gezondheid past ook bij IJsland!

Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Daar zijn steeds meer mensen van overtuigd. Deze brede visie op gezondheid wordt in Nederland al door veel organisaties omarmd, maar ook in het buitenland wordt men enthousiast van het gedachtegoed van Machteld Huber.



Na CM in België is nu ook HSA IJsland een buitenlandse partner van Institute for Positive Health. Angelique Schuitemaker, directeur iPH, Guðjón Hauksson, CEO HSA en vertegenwoordigers van 3 gemeenten tekenen op vrijdag 21 februari 2020 een samenwerkingsovereenkomst.



Minister van Gezondheid gelooft in Positieve Gezondheid



Svandís Svavarsdóttir, Minister van Gezondheid in IJsland was aanwezig bij deze ondertekening en gaf aan dat ze verheugd is met deze belangrijke stap en samenwerking: ‘Ik geloof in Positieve Gezondheid!’ – aldus de minister.



Sinds de eerste kennismaking in 2018 zijn er meerdere lezingen gegeven door Machteld Huber en Karolien van den Brekel. Ook hebben twee groepen de Basismodule ‘Werken met Positieve Gezondheid’ gevolgd.



De belangrijke vervolgstap is dat er mensen worden opgeleid middels een Train-de-trainer, zodat IJsland zelf mensen verder kan opleiden in Positieve Gezondheid en het kunnen gaan toepassen.



HSA zal Positieve Gezondheid in IJsland uitrollen in samenwerking met 3 gemeenten: Fjardabyggd, Fljotsdalsherad en Seydisfjordur om de positieve gezondheidsbeweging verder uit te breiden en te verbreden.







Praktijkervaringen uitwisselen



De bedoeling van deze samenwerking is het bevorderen en verder ontwikkelen van het concept van Positieve Gezondheid en beide partijen hopen van elkaar te leren en hun kennis en praktijkervaringen te vergroten.



Angelique Schuitemaker: “We tekenen dit contract nu voor Oost-IJsland, ik hoop dat het een Ijslandse brede samenwerking zal gaan worden. Het contract bekrachtigd nauwe samenwerking en ontwikkeling, waar we allebei van kunnen leren. IJsland heeft bijvoorbeeld al een prachtig gemeenschapsprogramma om de jeugd van de drugs en alcohol af te krijgen. Zo kunnen we van elkaars ervaringen leren en praktijkervaringen uitwisselen.”



Over het Eastern Institute of Health



Het Eastern Institute of Health (HSA) biedt gezondheidsdiensten in het oosten van IJsland, met ongeveer 11 duizend inwoners.



HSA is een door de staat gerunde serviceorganisatie die op 1 januari 1999 haar activiteiten begon en uitgebreide gezondheidszorg, medische en verpleegkundige diensten biedt. In het begin werden acht gezondheidsinstellingen in het Oosten samengevoegd tot één. De doelstellingen van de oprichting van de HSA waren onder meer om de burgers van goede gezondheidsdiensten te verzekeren en het verzorgingsgebied van de instelling te versterken, bijvoorbeeld door verbeterde personeelsbezetting, samenwerking en gedeeld gebruik.



De belangrijkste rol van HSA is om inwoners van het Oosten en anderen die daar wonen, toegankelijk te maken door middel van continue en uitgebreide gezondheidszorg op het gebied van thuisgeneeskunde, verpleging en gezondheidszorg, evenals algemene ziekenhuisdiensten. HSA heeft ongeveer 340 mensen in dienst en heeft 11 vestigingen. Het Eastern Regional Hospital bevindt zich in Neskaupstaður. In grotere stedelijke centra zijn er gezondheidscentra, evenals verschillende ondersteunende diensten en zogenaamde gezondheidscentra op de kleinere locaties.



Wat is Positieve Gezondheid?



Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. In de zorg ligt de focus doorgaans op de aandoening van mensen. De aandacht gaat naar klachten en gezondheidsproblemen, maar Positieve Gezondheid kiest een bredere invalshoek. Het accent ligt niet (alleen) op ziekte, maar op mensen zelf, hun veerkracht en een betekenisvol leven.



Institute for Positive Health



Institute for Positive Health (iPH) is dé motor achter de beweging Positieve Gezondheid. De organisatie is opgericht door Machteld Huber, grondlegger van het gedachtegoed. Het instituut wil de beweging die ontstaan is rond Positieve Gezondheid inspireren, versterken en versnellen. Zo maken we met elkaar van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld, een plek waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan waar ook ter wereld. Institute for Positive Health is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Het iPH is een stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).