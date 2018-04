NRR organiseert 15e Nationale Reanimatie Congres

Op woensdag 4 april 2018 organiseert de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) in het NBC te Nieuwegein voor de 15e keer het Nationale Reanimatie Congres. Dit jaar heeft het congres een feestelijk tintje, want de NRR viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Het congres richt zich op reanimatie-instructeurs, verpleegkundigen, artsen en andere belangstellenden in reanimatie en reanimatie onderwijs.



Plotselinge circulatiestilstand is een groot gezondheidsprobleem in Nederland. Jaarlijks worden in Nederland omstreeks 15.000 personen buiten het ziekenhuis getroffen door een acute circulatiestilstand. In 70% van de reanimaties is dit thuis, de rest op straat, in een gebouw, tijdens het werk of tijdens sporten. Een slachtoffer heeft de grootste kans een circulatiestilstand te overleven als hij of zij door een omstander wordt gereanimeerd. Bij elke minuut dat men wacht met het starten van een reanimatie daalt de kans op overleving aanzienlijk. Gelukkig wordt tegenwoordig in 75% van de gevallen door omstanders begonnen met reanimatie. Hierdoor is de laatste decennia de overlevingskans aanzienlijk gestegen. In Nederland is de overlevingskans met hierna een goede neurologische situatie ruim 23%. Daarmee behoort Nederland tot de top van de wereld.



In de afgelopen 25 jaar is een enorme winst geboekt, met name in de afgelopen 15 jaar. Dit is mede te danken aan het actiever betrekken van burgers bij de reanimatie, die snel bij het slachtoffer ter plaatse kunnen zijn dankzij een goed burgerhulpverlenings-systeem en uiteraard de toename van het aantal beschikbare AED’s. Hier valt nog veel winst te behalen als bestaande AED’s zo veel mogelijk buiten worden opgehangen in een speciaal daarvoor ontwikkelde wandkast waardoor iedereen elk moment van de dag toegang tot deze AED’s heeft. Ook de ambulance hulpverlening heeft aan kwaliteit gewonnen dankzij het hoge opleidingsniveau en het gebruik van betere en moderne apparatuur. Het vergroten van het aantal cardiologische centra voor hart-katheterisatie, het makkelijker verkrijgen van ICD’s, draagbare defibrillatoren en pacemakers en ook hier de verbetering van apparatuur en meer aandacht voor training leidt ook in de ziekenhuizen tot betere overlevingscijfers.



Het reanimatiecongres verwacht dit jaar zo’n 900 bezoekers. Dit jaar zijn ook experts uit het buitenland aanwezig die over de nieuwste reanimatietechnieken hun kennis met de Nederlandse congresgangers delen. Eén van de sprekers is de Engelse Prof. Dr. Jerry Nolan, voorzitter van de Europese Reanimatie Raad. Alle ketens van de reanimatie (ook bij kinderen) komen aan bod, van reanimatie door leken, het overnemen door de ambulance tot en met het vervolg in het ziekenhuis. Onderwijs en innovatie staan centraal gedurende het dagvullende programma.



Over de Nederlandse Reanimatie Raad



De missie van de NRR is “het behouden van leven als dat door goede reanimatie mogelijk is”. De NRR geeft uitvoering van de missie door het uitgeven van internationaal vastgestelde reanimatie richtlijnen; en richtlijnen voor alle vormen van reanimatie onderwijs en toezicht op de naleving daarvan.



De NRR (Nederlandse Reanimatieraad) is opgericht in 1993 als overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VVAA). Afgevaardigden uit deze organisaties vormen gezamenlijk met een onafhankelijk voorzitter en de voorzitter van de Wetenschappelijk Raad het bestuur van de Stichting. Het bestuur wordt geadviseerd door de Wetenschappelijk Raad. Voor het uitvoerend werk heeft de Stichting een beperkt aantal beroepskrachten beschikbaar onder leiding van een Ambtelijk Secretaris.







