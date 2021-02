MBI lanceert een uniek gevelsysteem in samenwerking met Italiaanse producent Florim

In de utiliteitsbouw winnen isolerende, geventileerde gevelsystemen aan populariteit. Dat is niet verwonderlijk want het biedt zowel economische, milieutechnische als esthetische voordelen. MBI introduceert dan ook in Nederland, in samenwerking met Florim Solutions, innovatieve keramische gevelsystemen met een gecertificeerd en ventilerend ophangsysteem. Uniek zijn de ‘big slabs’ panelen met een grootte van maar liefst 3200x1600cm.



Isolatie is een belangrijk thema bij het ontwerpen van gevels. Dat functionaliteit niet ten koste hoeft te gaan van esthetiek bewijst Florim met haar superieure keramische gevelbekleding. Een flexibel systeem dat toepasbaar is voor nieuwbouw en renovatie én dat onafhankelijk is van andere gebruikte materialen in de gevelschil. Toepasbaar in combinatie met elk type isolatiemateriaal. Het systeem voldoet aan de hoogste normen inzake technische betrouwbaarheid en biedt naast thermische isolatie ook bescherming tegen weersinvloeden. Een heel groot voordeel, welk design u ook kiest, is het feit dat keramische oppervlak levenslang haar visuele kwaliteit zal behouden.



De strakke vormen, vernieuwende en oogstrelende designs en de kwaliteit van het keramiek sluiten perfect aan op moderne architectuur. Het flexibele systeem en de veelzijdige keuze in designs, kleuren en texturen komt altijd tegemoet aan de persoonlijke visie van de architect en opdrachtgever. Met een ruime keuze uit wandplaten, zelfs tot een grootte van 3200x1600 cm, en keuze uit honderden designs geeft volledige ontwerpvrijheid. Deze prefab-geveloplossing sluit ook perfect aan op een veranderende werkwijze in de bouw. Het gehele ontwerp is op maat uit te voeren dankzij de steun van de professionele engineeringsafdeling van Florim Solutions.



Over MBI



MBI is producent van hoogwaardige bestratings- en geveloplossingen voor publieke en private toepassing. Productontwikkeling vindt plaats vanuit de gedachte dat onze (openbare) ruimte bijdraagt aan bredere maatschappelijke doelen zoals comfort, veiligheid, duurzaamheid en gezondheid. Het speelveld is gericht op alle gebruiksgebieden van de buitenruimte; wonen, wegen, winkelen, werken en welzijn. Met 400 medewerkers verspreid over 4 productielocaties is MBI Nederlands grootste producent van ongewapende betonproducten en marktleider op het gebied van advisering en levering van keramische buitenbekleding.



Over Florim



Florim is een toonaangevende Italiaanse fabrikant die al méér dan 50 jaar keramische tegels produceert onder gerenommeerde merken als REX, CERIM, CASA DOLCE CASA, CEDIT, FLORIM STONE en FLOORGRES. Florim is gevestigd in de regio Modena, waar twee fabrieken met ca. 1.400 medewerkers gevelplaten produceren en nabehandelen. Florim is toegankelijk over de hele wereld met prachtige showrooms in steden als New York, Shanghai, Moskou en Londen. Sinds kort ook neergestreken in het MBI-Florim Design Center in Amsterdam.