Op dinsdag 9 maart 2021 van 14.00-15.00 uur organiseren de Federatie voor Gezondheid en Alles is Gezondheid het verdiepende Webinar: ‘Batenstrategie voor Gezondheid en Vitaliteit: kansen voor de toekomst’.



Met Thomas Plochg (Federatie voor Gezondheid), Peter Hoekstra (De Nederlandsche Bank) en Karen van Ruiten (Alles is Gezondheid) gaan we in op de vraag hoe verzekeraars en andere belanghebbenden het investeren in de gezondheid van mensen meer kunnen laten lonen.



Met speciale aandacht voor de ontwikkeling van een werkende ‘batenstrategie’ als ontbrekend puzzelstuk voor een toekomstbestendige gezondheid en zorg. Dit als complementaire strategie naast de huidige focus op ziekte, risico’s en schadelast.



We zien dat verzekeraars voorzichtig de beweging naar vitaliteitsdenken maken. Kijk naar initiatieven als Samen Gezond, Actify, het Fitzme portal en a.s.r. vitality. Maar is dit voldoende voor zoveel mogelijk gezonde en vitale levensjaren met een minimum aan chronische aandoeningen?



Het idee is dat een batenstrategie pas tot volle wasdom komt als de juiste (systeem)prikkels in het bestaande zorgstelsel worden ingebouwd. Denk aan meerjarige polissen in de basisverzekering met vitaliteitsprogramma’s, regionale vitaliteitsfondsen, leefstijlrekeningen of de Kavelmethode.



Het webinar is bedoeld voor alle zorg- en gezondheidsprofessionals, -managers, -bestuurders, -beleidsmakers, -specialisten en geïnteresseerden die (willen) werken aan het vitaliseren van mensen en laten lonen van gezondheid.



De (live) uitzending is op dinsdag 9 maart 2021 van 14.00-15.00 uur. Deelname is gratis. Inschrijven kan hier: https://www.allesisgezondheid.nl/evenementen/webin...