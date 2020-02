Campagne voor Keurmerk Refurbished stelt nieuwe iPhone ter discussie

Er is geen enkele reden meer om een nieuwe iPhone te kopen. Dankzij het Keurmerk Refurbished heb je namelijk de zekerheid dat ook een refurbished smartphone kwalitatief hoogstaand en uiterst betrouwbaar is. Dat is de boodschap van een campagne, die van 12 tot 19 februari op 1.000 abri’s in heel Nederland te zien is. De campagne ‘Waarom nieuw? Met een refurbished iPhone ben je ook perfect bereikbaar’ is een gezamenlijk initiatief van ondernemersorganisatie Techniek Nederland en de keurmerkbedrijven Forza, iUsed, Swoop, leapp en Renewd.



24 maanden garantie



Sommige consumenten zijn nog terughoudend als het gaat om een refurbished iPhone. Techniek Nederland en de keurmerkbedrijven maken met de campagne duidelijk dat daar geen reden meer voor is. Hoofd Consumentenelektronica Rob Wierenga van Techniek Nederland: ‘Met 24 maanden is de garantie op een iPhone met het Keurmerk Refurbished zelfs langer dan de garantie die geldt voor een nieuw toestel. Dat geeft vertrouwen.’



Meer bekendheid voor Keurmerk Refurbished



Meer en meer consumenten kennen het Keurmerk Refurbished, maar met de abri-campagne willen de afzenders de naamsbekendheid een extra zetje geven. Jan-Willem van Dijk van Forza Refurbished: ‘Deze campagne trekt aandacht met een knipoog naar de gevestigde providers. En dat is precies de bedoeling. Rumour around the brand.’



Onafhankelijke toetsing



De naam van het certificatie-instituut TüV is zichtbaar in het Keurmerklogo en in alle campagne-uitingen. Rob Wierenga: ‘Onafhankelijke audits van TüV laten zien dat de deelnemende bedrijven niet zomaar iets roepen. De toestellen voldoen aan het hoogste kwaliteitsniveau.’



Minder afval



Bram Wingens van keurmerkbedrijf Renewd begrijpt wel waarom de interesse in het Keurmerk Refurbished snel toeneemt. ‘Met een refurbished iPhone ben je niet alleen goedkoper uit, je draagt ook bij aan een beter milieu. Koop je een iPhone met het Keurmerk Refurbished, dan betekent dat 55 kilo minder CO2-uitstoot dan wanneer je een nieuwe koopt. Daarnaast verbruiken we minder schaarse grondstoffen en verkleinen we de afvalberg’.