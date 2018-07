BlueStar neemt activiteiten van RH Offshore over

Moerdijk, Nederland, 1 juli 2018 – BlueStar – Onderdeel van STAR Group - heeft overeenstemming bereikt over de overname van de activiteiten van RH Offshore met ingang van 1 juli 2018. De overname bestaat uit de activa en passiva van RH Offshore, onderdeel van Radio Holland Netherlands B.V..



BlueStar neemt hiermee ook de medewerkers van RH Offshore over.



De overname versterkt de positie van BlueStar in de maritieme en offshore industrie. ‘Met de overname van RH Offshore investeert BlueStar in een kwalitatieve poule van offshore specialisten met veel ervaring. Dit ligt volledig in lijn met het investeringsprogramma van STAR Group. Ook de goede reputatie van RH Offshore was een reden voor de overname. Wij verwachten een verdere groei te realiseren.’– Aldus Sil Hoeve, CEO STAR Group



De ‘war of talent’ is in volle gang en heviger dan ooit. Met de overname van RH Offshore verzekert BlueStar haar klanten nu en in de toekomst van continuïteit en het op tijd realiseren van projecten, door het aan kunnen bieden van ervaren offshore specialisten en services.



'Radio Holland draagt haar business-unit RH Offshore met een gerust hart over aan STAR Group. STAR Group heeft een gevestigde naam in de markt. Het is een organisatie die sterk is in het realiseren van groei in korte tijd. Dit is wat RH Offshore nodig heeft. In lijn met onze strategie kunnen wij ons concentreren op onze kernactiviteit: het verkopen en onderhouden van navigatie- en communicatiesystemen en ons wereldwijde servicenetwerk ontwikkelen. - Maarten Post, COO Radio Holland Group.’



In januari 2018 heeft STAR Group BlueStar opgericht, om de diversificatie binnen de maritieme- en offshore sector kracht bij te zetten en de verdiende aandacht te geven. RH Offshore gaat per 1 juli werken onder het label BlueStar.