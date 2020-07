Nabestaanden mountainbiker geschokt door nieuw ongeluk

In korte tijd raakten twee mountainbikers ernstig gewond op het Daan Huizingapad in Assen. Afgelopen weekend ging een fietser zo hard onderuit na een zeer steile heuvel, dat de traumaheli en een ambulance nodig waren. Op 23 april kreeg een 71-jarige Assenaar precies zo’n zelfde ongeluk op hetzelfde pad; hij overleed twee dagen later. De nabestaanden van dit slachtoffer zijn erg van slag door het nieuwe ongeluk, omdat er aan de gevaarlijke situatie die hun man en vader het leven kostte dus nog niets lijkt te zijn gedaan.



“Ja, een dag ná het ongeluk in april zijn er bordjes geplaatst met ‘Steile helling’. Aan de ónderkant van de heuvel! Bovenaan staat niks. We zijn zelf deze maand nog wezen kijken, maar toen wel behoorlijk geschrokken van de nog steeds levensgevaarlijke toestand”, vertelt Steffy Roos du Maine van letselschadebureau JBL&G, dat de nabestaanden bijstaat. Zij stellen de gemeente aansprakelijk.



“Een echtpaar uit Assen was in april nietsvermoedend op dat mountainbikepad aan het fietsen. Op een gegeven moment kwamen zij bij een afdaling vanaf een heuvel, waarbij de vrouw besloot deze niet te nemen omdat zij die te steil vond. Haar man ging wel. Toen hoorde ze opeens een knal en haar man die luid schreeuwde. Op dat moment is zij, zonder fiets, naar beneden gegleden omdat ze niet gewoon naar beneden kon lopen, en daar trof ze haar man aan, alsof hij door de boomstammen gelanceerd was.”



“Toen onze jurist laatst ter plekke was, was die helling nog steeds zo steil, lagen nog steeds boomstammetjes op het pad, en was het beloofde bordje ‘Afdalingsrisico’ bovenaan de heuvel niet te vinden. De familie heeft er heel veel moeite mee dat er nu opnieuw zo’n gruwelijk ongeluk is gebeurd, en dat zelfs de dood van hun sportieve man, vader en opa niet heeft kunnen bewerkstelligen dat er iets aan de veiligheid van het parcours wordt gedaan. Er had natuurlijk meteen wat aan de gevaarlijke situatie moeten gebeuren, zodat het tweede ernstige ongeluk van zaterdag niet nodig was geweest.”



Burgemeester Marco Out van Assen heeft de nabestaanden per brief gecondoleerd met hun verlies. Dat er bordjes bij de helling zijn geplaatst precies de dag na het fatale ongeluk, was volgens hem “nog niet wetende van de verdrietige en fatale afloop van het ongeluk”. Tijdens de coronacrisis werd en wordt de baan intensiever gebruikt, ook door kinderen, schrijft Out, zelf fervent fietser: “Na signalen dat sommige kinderen, terwijl ze boven op de bult stonden, niet meer naar beneden durfden te fietsen, heeft de mountainbikevereniging besloten om borden te plaatsen. In de toekomst zullen er ook mogelijkheden in de route worden aangebracht om de heuvels te omzeilen.”



Samen met letselschadebureau JBL&G uit Groningen hebben de nabestaanden de gemeente Assen aansprakelijk gesteld voor de gevaarlijke situatie ter plekke en het schenden van haar zorgplicht. Er wordt gewerkt aan een schadeopstelling, waarbij behalve de uitvaartkosten en eventuele pensioenderving ook affectieschade voor de nabestaanden aan de orde zal komen.