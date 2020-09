Autodemontagebedrijven leveren bijdrage aan duurzame mobiliteit

Brancheorganisatie Stiba start campagne voor hergebruik van originele onderdelen



Uit consumentenonderzoek van GFK blijkt dat autobezitters onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheid gebruikte onderdelen te laten monteren bij reparaties. Deze onderdelen zijn een voordelig en duurzaam alternatief voor nieuwe auto-onderdelen. Op de meeste gebruikte onderdelen zit bovendien garantie. Om dit onder de aandacht te brengen, start brancheorganisatie Stiba vandaag een landelijke campagne onder de noemer ‘Duurzaam gebruikt’. Het belangrijkste doel is mensen informeren over de mogelijkheid om voor gebruikte auto-onderdelen te kiezen.



De introductiedatum van de campagne vindt niet toevallig vandaag plaats. In het kader van ‘De week zonder afval’ van Milieu Centraal staat donderdag 10 september in het teken van hergebruik. “Het komt nog te weinig voor dat mensen om gebruikte onderdelen vragen als ze hun auto voor reparatie bij de garage brengen”, stelt Ruud Spuijbroek, voorzitter van Stiba. “Een gemiste kans, want originele, gebruikte onderdelen zijn een voordelig en bovendien duurzaam alternatief waarop je in de meeste gevallen gewoon garantie krijgt.” Hoe meer mensen ervoor kiezen om hun auto te laten repareren met gebruikte onderdelen, hoe meer we met elkaar bijdragen aan duurzame mobiliteit en de circulaire economie.



In Frankrijk is bij wet geregeld dat garagehouders bij reparaties voor auto’s van twee jaar en ouder ook een offerte voor hergebruik van originele onderdelen maken. Naast garagebedrijven stimuleren ook verzekeringsmaatschappijen in Frankrijk hergebruik van onderdelen. Hierdoor is het gebruik van originele, gebruikte onderdelen in enkele jaren met 150% gestegen. “Als er geen nieuwe onderdelen hoeven te worden geproduceerd, scheelt dit schaarse grondstoffen. Hergebruik past naadloos in de opdracht aan alle lidstaten van de Europese Unie om tenminste 95% van het gewicht van afgedankte auto’s nuttig te hergebruiken.” Daarmee is hergebruik het nieuwe normaal.



Zie https://www.duurzaamgebruikt.nl voor meer informatie.



