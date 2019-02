Vrijdag 28 juni; ShoppingNight 2019 in Binnenstad Den Haag

Hét grootste shopping event van Nederland komt er weer aan! De 13e editie van de ShoppingNight vindt dit jaar op vrijdag 28 juni plaats in de Binnenstad van internationale winkelstad Den Haag. Tot en met middennacht blijven de winkels in de binnenstad van Den Haag geopend. Wie deze exclusieve winkelavond bezoekt, kan hoog oplopende kortingen en diverse acties bij verschillende winkels verwachten. Daarnaast zorgen spetterende muzikale optredens, te gekke aankleding en entertainment, modeshows, gratis workshops en fantastisch eten voor een onvergetelijke shopavond!



Een scala aan winkels bieden alleen tijdens deze avond speciale ShoppingNight kortingen aan op hun collecties; hoe later het wordt, hoe hoger de korting! Daarnaast worden er gratis(!) goodiebags en samples uitgedeeld. Niet alleen het hart van iedere fashionista zal sneller kloppen tijdens ShoppingNight 2019. Integendeel: er is tijdens deze fantastische avond echt voor ieder wat wils. Van woonaccessoires en hifi-artikelen tot beauty en lifestyle producten: Den Haag wordt de 28ste van juni hét shopwalhalla van het land!



ShoppingNight Den Haag is geen doorsnee vrijdagavond, maar een heerlijke avond winkelen gecombineerd met cultuur, muzikale optredens, dj’s, eten, uitgaan en entertainment in de gezellige Binnenstad van Den Haag. Geniet met volle teugen van speciale acts, inspirerende workshops, VIP-behandelingen en swing door de winkelstraten van Den Haag. Noteer vrijdag 28 juni dus alvast in je agenda!



Benieuwd naar alle aanbiedingen, extra’s en het volledige programma? Houd dan de website in de gaten: shoppingnight.nl!