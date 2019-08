Samsøe & Samsøe selecteert Nedap RFID-cloudplatform voor Europese roll

Volledig inzicht in alle voorraden zorgt voor geoptimaliseerde productbeschikbaarheid in winkels en supply chain



Nedap, de wereldwijde marktleider op het gebied van RFID-oplossingen voor retail, maakt vandaag bekend dat Samsøe & Samsøe, één van de snelst groeiende fashion retailers van Denemarken, het toonaangevende RFID-platform !D Cloud van Nedap heeft gekozen als basis voor haar RFID-implementatie. Samsøe & Samsøe, bekend als een internationaal merk dat wordt gekenmerkt door Scandinavische eenvoud, heeft stappen gezet om RFID ook buiten de fysieke winkels te gaan toepassen en legt hiermee de basis voor een toekomstbestendige omnichannel-strategie.



Nedap's !D Cloud stelt Samsøe & Samsøe in staat om real-time zicht te krijgen op de voorraadniveaus en de exacte locatie in de winkel, waardoor de kloof tussen e-commerce en fysiek winkelen wordt gedicht. Door RFID toe te passen wordt de nauwkeurigheid van de voorraad verhoogd naar minimaal 98%, wat leidt tot een verbeterde beschikbaarheid van producten en een stijging van de verkoopcijfers.



"Een van onze sterkste merkwaarden is eenvoud", zegt Tommy Nimand, CFO bij Samsøe & Samsøe. "Dit wordt weerspiegeld in het ontwerp van de collecties en is ook een belangrijk aspect in onze winkelervaring. Ons doel is om volledige zichtbaarheid van de voorraad te bereiken op basis van RFID, of het nu in ons magazijn of in de winkels is. Het oplossen van de out-of-stock uitdaging ontsluit het volledige omnichannelpotentieel, laat bestaande grenzen in retail vervagen en creëert uiteindelijk de ultieme klantervaring. We willen dat onze klanten overal kunnen winkelen en overal kunnen retourneren, of een artikel nu in Kopenhagen of in Londen wordt gekocht."



Virtual Shielding™

De nieuwste functionaliteit binnen Nedap's !D Cloud-platform, Virtual Shielding™ (patent aangevraagd), biedt Samsøe & Samsøe het voordeel dat het winkelpersoneel RFID-labels gemakkelijk kan lezen door gebruik te maken van RFID-handhelds, waarbij automatisch de exacte locatie van de RFID-labels in de winkel nauwkeurig wordt bepaald. Deze slimme allocatietechnologie vormt de oplossing voor het probleem dat RFID-labels door muren heen worden gelezen, waardoor voorraadruimten niet meer fysiek hoeven te worden afgeschermd met aluminiumfolie of RFID-blokkerende verf. Door deze functie besparen retailers zowel tijd als forse investeringen.



Gegarandeerde voorraad in het minimalistische interieur van de flagshipstore

De recent geopende flagshipstore van Samsøe & Samsøe in Kopenhagen is ontworpen op basis van een minimalistisch winkelconcept. "Om de strakke look van de winkel te behouden is het aantal uitgestalde artikelen beperkt tot twee stuks per stijl. De Virtual Shielding-functie van Nedap ziet welke artikelen zich in de winkel bevinden en welke artikelen er in de voorraadruimte zijn. Hierdoor ben je verzekerd van een rustige winkelsfeer en de beste klantervaring, en het zorgt er ook voor dat we geen verkoop mislopen door onjuiste voorraadinformatie", zegt Nimand.



"We werken graag samen met Samsøe & Samsøe, omdat ze zich inzetten voor een innovatieve omnichannel-strategie die louter voordelen biedt voor hun klanten", vertelt Elles te Boome-Harbers, Global Sales Business Developer bij Nedap Retail. "Door RFID in de cloud als 'gemeenschappelijke taal' te gebruiken, kunnen we de betrokken leveranciers van bijvoorbeeld labels en ERP- en POS-systemen op elkaar afstemmen. Hierdoor kun je in de hele toeleveringsketen individuele items volgen", aldus Elles te Boome-Harbers. "We kijken ernaar uit Samsøe & Samsøe’s interne processen nog verder op elkaar af te stemmen om, waardoor ze ook in de toekomst kunnen blijven inspelen op behoeften en wensen van hun klanten en omnichannel retailing te waarborgen.



Elektronische artikelbeveiliging (EAS) met RFID

Naast voorraadbeheer, zet Samsøe & Samsøe RFID-technologie in voor artikelbeveiliging. De iD Top van Nedap is bij alle winkeluitgangen aan het plafond bevestigd. Het systeem identificeert artikelen die de winkel verlaten zonder dat ervoor betaald is. Het onopvallende artikelbeveiliging systeem (EAS) met RFID zorgt voor een hoog beveiligingsniveau, terwijl de open uitstraling van de Samsøe & Samsøe-stores behouden blijft. De basis van deze RFID-implementatie is dat alle Samsøe & Samsøe artikelen tijdens de productie worden voorzien van een RFID-label. Dit zelfde RFID-label wordt gebruikt voor voorraadbeheer en voor artikelbeveiliging. Alle goederen worden 100% beveiligd aan de winkel geleverd (bronbeveiliging), zonder dat er extra kosten worden gemaakt voor het aanbrengen van extra beveiliging op winkelniveau.