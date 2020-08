Wie heeft de klusbroek aan

In Zeeland, Gelderland en Noord-holland hebben vrouwen thuis duidelijk de klusbroek aan. Sinds de uitbraak van het coronavirus is Nederland massaal aan het klussen geslagen. Lange rijen voor de bouwmarkt en de vakantie is ingeruild voor een opknapbeurt van de woning. Regionaal zijn er duidelijk grote verschillen te zien wie daarbij thuis de touwtjes in handen heeft. Dat blijkt uit een data analyse van klusplatform Zoofy.



Waar je in de meeste provincies vrijwel een 50-50 verdeling tussen mannen en vrouwen ziet die een klus aanvragen, zijn er op regionaal niveau opvallend grote verschillen. Drie provincies springen er daarbij uit: Zeeland, Gelderland en Noord-Holland. Daar zijn het duidelijk de vrouwen die thuis de klustouwtjes in handen hebben.



In die regio’s zijn vrouwen goed voor tot 70% van de aanvragen voor hulp bij een klusje in en om het huis.



Een duidelijke verklaring voor die grote verschillen is lastig te geven. In Noord-Holland zou je kunnen denken aan het feit dat in Amsterdam meer alleenstaande vrouwen dan mannen wonen. Veel van de aanvragen die Zoofy ontvangt komen uit de hoofdstad. Weliswaar wonen in Zeeland en Gelderland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek sowieso iets meer vrouwen dan mannen. Dat is echter geen verklaring voor het grote verschil tussen mannen en vrouwen.



Verder blijkt uit hetzelfde onderzoek van klusplatform Zoofy blijkt dat Airco onderhoud & Verwijderen wespennest veruit het meeste wordt aangevraagd tijdens de zwoele zomermaanden. De vraag is ook dit jaar weer veel groter dan het aanbod van monteurs & ongediertebestrijders aan kan.



De volledige top 5 van klusjes tijdens de bouwvak:



-» Airco Onderhoud



-» Wespennest verwijderen



-» Elektriciën



-» Loodgieter



-» Vaatwasser reparatie