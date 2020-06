Gebruik IP locatie met API

In de informatica is een interface een centraal transactiepunt voor de electronische overdracht van data. Een API (of Application Programming Interface) is een van die transactiemechanismen in het proces van het programmeren van end user software die de software meer functioneel moet maken. Recent wordt dit soort softwaretoepassingen applications genoemd, of apps. Het belangrijkste - als niet het exclusieve - publiek voor deze API's zijn systeemarchitecten, programmeurs, IT managers en webontwikkelaars.



De belangrijkste taak van API's



De API's dienen om de taken van de ontwikkelaar lichter te maken door een set van specifieke verzoeken uit te voeren zonder dat de programmeur de volledige sequentie van alle uitgevoerde verzoeken kent om de benodigde informatie op te vragen. Web API's voeren over het algemeen HTTP (Hypertext Transfer Protocol) verzoeken uit. In de meeste gevallen, is de API gelinkt aan een uitgebreide database en bestaat de enige rol van de API eruit om de eindgebruiker te voorzien met informatie die kan worden gevonden op de servers van de leverancier.



Proces



Bijvoorbeeld, je gebruikt de web software van buienradar.nl op je mobieltje en je wil weten hoe het weer in New York is. Deze website verbindt met de API van het KNMI en haalt de informatie uit de database van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Nadien stuurt de API het naar buienradar die het naar jouw mobiele telefoon doorstuurt.



Vaak is de realiteit wel wat meer complex. Mashups bijvoorbeeld zijn Web API's die informatie van verschillende locaties ophalen en die verschillende API's tegelijkertijd gebruiken. Zo ontvang je bijvoorbeeld het weerbericht via één API, terwijl je de weerkaart via een aparte API ontvangt.



Programmeertaal



Meestal wordt dit type boodschappen in XML (Extensive Markup Language) verstuurd of in JSON (JavaScript Object Notation). JSON is een vaak voorkomend en publiek beschikbaar bestandformaat en uitwisselingsformaat voor data dat onafhankelijk is van programmeertalen. Eén van de belangrijkste voordelen ervan is dat het leesbaar is door mensen.



De API Company



De API Company werd gesticht in 2019 door de Nederlandse ondernemer Siem Peters. Dit innovatieve bedrijf uit Eindhoven ontwikkelt "plug-and-play" API's die gemakkelijk te gebruiken zijn en dat met de intentie om het leven van webontwikkelaars makkelijker te maken. Het is niet langer nodig om vele uren te worstelen om API's te ontwikkelen die hun taak naar behoren vervullen. Op korte tijd, heeft het bedrijf een klantenbasis aan kleine, middelgrote en grote klanten over de hele wereld opgebouwd. Hun eerste API was de Device Detection API . In 2020, lanceerden ze de IP locatie API. En dat alles met een belangrijk oogmerk: het voor de programmeur leuk maken om API's te gebruiken!



De IP locatie API



De IP locatie API is gemakkelijk te integreren en stuurt de locatie van de eindgebruiker door aan de webtoepassing. Deze IP locatie API staat de programmeur toe om makkelijk de locatie van de klant, de tijdszone, het IP-address (zowel IPv4 als IPv6) en de munteenheid in JSON format op te halen. Verschillende uitvoeringen van de IP locatie API zijn beschikbaar. De IP locatie API staat elke ontwikkelaar toe om het beste type te kiezen voor hun webtoepassing om onmiddellijk informatie te ontvangen over waar de bezoekers van hun website zich bevinden. Deze API kan nu gratis geprobeerd worden!