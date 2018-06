Juridisch Loket biedt hulp aan Maastrichtse leerlingen

De gedupeerde leerlingen van het VMBO Maastricht kunnen bij het Juridisch Loket terecht voor advies. Als zij recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand, helpt het Juridisch Loket de leerlingen met hun aanvraag. Bovendien krijgen zij op deze manier 53 euro korting op hun eigen bijdrage.



Gedupeerde leerlingen kunnen het Juridisch Loket bellen of langskomen op de vestiging. “Het Juridisch Loket heeft meer personeel op de vestiging in Maastricht ingezet. Ook zijn alle medewerkers aan de telefoon voorbereid op vragen van deze gedupeerde groep”, zegt Jan Albert Waal, directeur van het Juridisch Loket. “Het Juridisch Loket zet zich ervoor in om deze leerlingen zo snel en zo goed mogelijk te kunnen helpen. We blijven hiermee onze neutrale en onafhankelijke rol behouden, maar zetten ons in voor een versnelde procedure.”



Veel gedupeerde leerlingen en hun ouders hebben zich als collectief gemeld bij advocaat Wouter Geertsen van kantoor Van Dijk c.s. Advocaten. Geertsen heeft woensdagavond 27 juni een informatieavond georganiseerd voor de gedupeerde leerlingen en hun ouders. Tijdens de bijeenkomst heeft het Juridisch Loket advies gegeven aan de leerlingen en hun ouders.