Carlounge eerste private lease aanbieder voor vrouwen

Het online platform Carlounge is een nieuwe speler in de private lease branche. Zij focussen zich op vrouwen bij het aanbieden van private lease auto's.



Volgens de online content beheerder Nikita Brantsen is de reden daarvan: “Vrouwen kijken nou eenmaal op een andere manier naar auto's. Waar voor mannen de snelheid en het aantal PK's van cruciaal belang zijn, ligt het belang van een auto voor vrouwen op veiligheid, gebruikstoepassingen en prijs [scriptieonderzoek S. van Ede, 2015. Vrouwen en Auto's] . Aangezien het opleidingsniveau bij vrouwen sterk gestegen is en ze vaker een betaalde baan krijgen [CBS: Beroepsbevolking en geslacht] zal het aandeel vrouwen dat een eigen eigen auto wil sterk stijgen. Terwijl er iets meer vrouwen dan mannen zijn in Nederland ( CBS april 2017 ), is het aandeel vrouwen in het bezit van een auto in 2017 ( CBS Personen in bezit van auto) 40% lager dan dat van mannen. Dat was voor Carlounge een logische reden om het Carlounge platvorm op te richten en private lease gericht op vrouwen te ontwikkelen. Daarmee is het eenvoudiger en vooral leuker geworden voor vrouwen om een lease auto samen te stellen en daar simpel een offerte voor aan te vragen”.



Carlounge is er van overtuigd met vrouwen een grote doelgroep aan te spreken die ze op de juiste manier bedienen. Carlounge is zo ingericht dat er naast private lease auto's ook andere content wordt aangeboden. Zo vind men reviews van de auto's, het laatste autonieuws, autopedia, leasepedia, how-to video's, de nieuwste trends op gebied van fashion, beauty en lifestyle en andere blogposts waar vrouwen in geïnteresseerd zijn.



