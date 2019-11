Stb en de Franse CRM-leverancier Eudonet bundelen hun krachten

25 november 2019



Eudonet, een toonaangevende leverancier van CRM-technologie in Europa, heeft het Nederlandse bedrijf Stb Automatisering & Advies, ontwikkelaar van de Stb CRM-oplossing, overgenomen. Door deze overname wordt de Eudonet-groep marktleider op de verenigingsmarkt in Europa.



Stb is in Nederland marktleider op het gebied van CRM-oplossingen voor professionele verenigingen. Daarnaast is zij actief in de markten van goede doelen en opleidingsinstituten. Stb CRM wordt momenteel door meer dan 150 organisaties in deze marktsegmenten gebruikt.



Eudonet is een toonaangevende internationale CRM-leverancier met vestigingen in Frankrijk, de UK , Canada, Zwitserland en België. Om internationaal verder uit te breiden, was de acquisitie van Stb een logische volgende stap. Stb biedt de groep ruime ervaring op het gebied van verenigingen, opleidingen en goede doelen en hooggekwalificeerd, ervaren personeel.



Stb heet vanaf nu "Eudonet Stb". De Stb CRM en webproducten worden gecontinueerd. Dit geldt ook voor de ingezette roadmap met als belangrijke mijlpaal de release van versie 8, die begin 2020 wordt verwacht.Eudonet Stb en de Eudonet Group zullen kennis en ervaring delen en gemeenschappelijke oplossingen samen ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn mobiele apps, website-oplossingen en webportalen .



“We zijn blij om nu deel uit te maken van de Eudonet-groep. Voor de toekomstige ontwikkeling van Stb zijn we op zoek gegaan naar een partner die actief is in dezelfde marktsegmenten en Stb een internationaal platform biedt. In de gesprekken met Eudonet bleek direct al de goede chemie, hun gedegen kennis over de markt en hun uitgebreide internationale netwerk. We zijn ervan overtuigd dat deze stap bijdraagt aan een verdere verbreding van ons huidige productaanbod en onze verdere groei”Rob Goijen, algemeen directeur van Stb Automatisering & Advies, nu CEO van Eudonet Stb.



“We zijn verheugd om de 40 collega's van het Stb-team en hun klanten te kunnen verwelkomen bij de Eudonet Group. Deze acquisitie voegt een belangrijk land toe en past bij onze strategie om te groeien als Europees leider van CRM op onze doelmarkten. Dankzij onze gecombineerde teams is het daarbij nu mogelijk om de groei in Nederland te versnellen. "Antoine Henry, CEO van Eudonet Group.



Dankzij deze acquisitie heeft de Eudonet Group nu een omzet van ruim € 20 miljoen en meer dan 200 werknemers in Europa en Canada.

Over Eudonet:

De Eudonet Group biedt CRM-oplossingen aan meer dan 1400 klanten wereldwijd. Al bijna 20 jaar leveren ze uniforme, intelligente beheersoftware aan lidmaatschapsverenigingen, NGO's en Kamers van Koophandel. Eudonet heeft vestigingen in Frankrijk, de UK, Zwitserland, België, Canada en nu ook Nederland.

Voor meer informatie, ga naar https://uk.eudonet.com/company/