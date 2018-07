Consument meer tevreden over bierschap supermarkten

Consumenten waarderen het bierschap van alle Nederlandse supermarkten hoger dan in 2017. Jan Linders komt daarbij voor de zesde keer op rij uit de bus als beste speciaalbier supermarkt, op de voet gevolgd door Emté en Albert Heijn. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Categorie rapport totaal bier 2018’, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK in opdracht van bierbrouwer AB InBev.



Bierbrouwer AB InBev – bekend van merken als Leffe, Hertog Jan, Jupiler en Corona – gebruikt de resultaten van het onderzoek om retailers te helpen hun bierschap verder te verbeteren.



GfK vroeg 10.000 huishoudens op 20 punten naar hun waardering van het bierschap van de supermarkt waar ze het vaakst bier kopen. Pim de Beer (Category Manager bij AB InBev) stelt: “Het onderzoek laat zien dat consumenten vooral belang hechten aan voldoende voorraad in het schap, met name tijdens aanbiedingen. Ook het gemakkelijk kunnen vinden van bieren is voor consumenten een belangrijke factor. Investeren door supermarkten in zowel optimale voorraad van het schap als gemakkelijke vindbaarheid leidt daarmee direct tot hogere klanttevredenheid.”



Volgens De Beer kunnen supermarkten nog meer profiteren van de groei in met name speciaalbier: “Vorig jaar groeide de speciaalbiermarkt met 13% en we verwachten dat het segment blijft groeien. De bierschappen van supermarkten worden steeds beter, maar er is nog voldoende ruimte voor verbetering, met name als het gaat om voldoende voorraad in het schap. Waar mogelijk helpt AB InBev supermarkten daarbij. Sinds kort gebruiken we bijvoorbeeld innovatieve technologie om retailers te helpen hun schap te optimaliseren, voor nog tevredener klanten. We zijn er daarbij trots op dat AB InBev inmiddels marktleider is in speciaalbier, een mooie erkenning voor de kwaliteit van onze bieren’.