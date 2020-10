Aantal toegankelijke gemeentewebsites in een jaar meer dan verdubbeld

Bijna de helft van de gemeentewebsites is digitaal toegankelijk. Dat blijkt uit onderzoek van Stuurlui naar de digitale toegankelijkheid van Nederlandse gemeenten. Van alle 356 gemeentewebsites voldoet 49% van de homepagina's aan de vastgestelde toegankelijkheidsrichtlijnen. Dat is een stijging van 26% ten opzichte van 2019. Zeeland, Drenthe en Gelderland scoren het best, Groningen is het minst toegankelijk.



Digitale toegankelijkheid is belangrijk, én sinds 23 september 2020 verplicht voor alle overheidsinstanties. Ondanks de verdubbeling van het aantal toegankelijke gemeentewebsites afgelopen jaar is 51% van alle gemeenten er nog niet in geslaagd hun website digitaal toegankelijk te maken.



Er zijn miljoenen Nederlanders die één of meerdere beperkingen hebben. Denk daarbij aan mensen die doof of slechthorend zijn, (kleuren)blind, slechtziend, motorisch beperkt of laaggeletterd. Zij lopen regelmatig tegen belemmeringen aan bij het gebruik van digitale middelen. Huub Krauth, lead developer bij Stuurlui: “Onduidelijke knoppen zonder beschrijving, complexe en drukke vormgeving, het ontbreken van ondertitels en felle kleuren zonder contrast kunnen het gebruik van een website flink beïnvloeden. Het is belangrijk om een website dusdanig op te bouwen, qua ontwerp, code en content, zodat iedereen deze goed kan bezoeken.”



Leonie Lafeber en Myriam Ruijten, contentmanagers gemeente Nijmegen: “Het is belangrijk, zeker als gemeente, dat iedereen onze informatie kan gebruiken en begrijpen. Ook als iemand een beperking heeft. Niet alleen omdat de wet dat zegt, maar om echt inclusief te zijn voor iedereen.” Het treffen van maatregelen om de toegankelijkheid van een website te optimaliseren blijkt in de praktijk soms lastig. “Binnen de organisatie is veel pionierswerk te verrichten, collega’s zijn soms nog niet op de hoogte en begrijpen niet wat digitale toegankelijkheid allemaal betekent. Voor een grote organisatie is het ook een uitdaging om iedereen hierin mee te nemen. We werken aan bewustwording binnen de hele organisatie en het vanzelfsprekend maken dat er al in een vroeg stadium over toegankelijke informatie wordt nagedacht. Daarbij helpt het om uit te leggen dat toegankelijkheid niet alleen voor mensen met een beperking belangrijk is, maar als het goed wordt uitgevoerd is het gebruik voor iedereen makkelijker. Eigenlijk is het een grote digitale kwaliteitsverbetering.”



In het kader van de Week van de Toegankelijkheid heeft Stuurlui uitgebreid onderzoek gedaan naar de digitale toegankelijkheid van gemeenten in Nederland. Het onderzoek is gebaseerd op een controle van de homepagina en concentreert zich op beide aspecten van de wetgeving: het daadwerkelijk toepassen van de toegankelijkheidseisen conform de WCAG richtlijnen en de aanwezigheid van een toegankelijkheidsverklaring op de website. In de verklaring staat beschreven welke maatregelen de organisatie neemt om de website toegankelijk te maken en te houden.