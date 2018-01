Nieuwe trend rondom Valentijnsdag: Galentine’s Day

Na Singles Day uit China en Black Friday uit Amerika, is er een nieuwe internationale trend overgewaaid: Galentine’s Day. Deze dag wordt in de Verenigde Staten gevierd op 13 februari, de dag voor Valentijnsdag, en draait om vrouwenvriendschappen. Arjan Kuiper van www.lootjestrekken.nl ziet dat steeds meer vrouwen in Nederland Valentijnsdag op deze manier invullen.



Galentine’s Day is in 2010 ontstaan in een aflevering van de Amerikaanse TV serie Parks and Recreation. De hoofdpersoon verzint de feestdag om vrouwenvriendschap te vieren. Al snel werd het concept opgepikt door de kijkers en daarmee door de rest van het land. Galentine’s Day bleek de perfecte gelegenheid om vriendinnen, (schoon)moeders, zussen, collega’s of andere vrouwen in het zonnetje te zetten. Inmiddels is de nieuwe feestdag een populaire traditie. Vrouwen kopen cadeautjes voor elkaar, gaan samen uit om plezier te maken en/of vriendinnen regelen blind dates voor elkaar.



Een date via een lootje



Ook in Nederland neemt Galentine’s Day een vlucht, vertelt Arjan Kuiper van Lootjestrekken.nl. “Blijkbaar is er veel behoefte aan een dag om vrouwenvriendschap te vieren, want we zien dat deze Amerikaanse gewoonte gretig omarmd wordt. Vriendinnengroepen trekken lootjes om een cadeautje voor elkaar te kopen óf om een blind date te regelen voor degene wiens lootje je hebt getrokken. Dit jaar zijn er nu al twee keer zoveel lootjes-groepen rondom Valentijnsdag als vorig jaar.”



Over Lootjestrekken.nl



Lootjestrekken.nl biedt consumenten al 17 jaar de mogelijkheid om gratis online lootjes te trekken. De lootjes worden op verschillende feestdagen, waaronder Valentijnsdag, getrokken zonder bij elkaar te komen. Via Lootjestrekken.nl kunnen verlanglijstjes worden uitgewisseld en ter inspiratie worden er cadeau-ideeën gegeven.