KBO-PCOB presenteert: de Huiskamerconcerten 2.0

Voor alle senioren die nu thuis zitten, presenteert seniorenorganisatie KBO-PCOB de Huiskamerconcerten 2.0. Nederlandse zangers nemen in hun eigen huiskamer een aantal nummers op, die daarna via de social mediakanalen van KBO-PCOB in de huiskamers van senioren te zien en beluisteren zijn. De komende tijd zal elke week een andere artiest zijn kunsten laten horen. Onder meer Bertolf, Stephanie Struijk (ook bekend als Stevie Ann) en Gerald Alderliefste doen mee aan dit huiskamerconcert 2.0.



Onder het motto “Omzien naar elkaar” laat KBO-PCOB zien dat er ook mooie dingen kunnen ontstaan in deze onzekere tijden van het coronavirus. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Ik ben erg blij dat deze artiesten belangeloos ja zeiden toen we ze vroegen om mee te doen. Muziek verbindt en zorgt voor veel gezelligheid in de huiskamers van senioren.” Stephanie Struijk hoefde niet lang na te denken over de vraag of ze mee wilde werken: “Ik vind het zo’n leuk en sympathiek idee, natuurlijk wil ik een bijdrage leveren. Hopelijk geeft onze muziek genoeg positieve energie om deze vreemde tijd door te komen.”



Het eerste Huiskamerconcert 2.0 wordt vrijdag 26 maart om 16 uur uitgezonden via KBO-PCOB Facebook en YouTube, met een optreden van Stephanie Struijk.