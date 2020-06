Nieuwe podcast over innovatieve ondernemers tijdens corona

Het nieuw opgestarte podcastproductiebedrijf Podcast Planeet presenteert onder de titel “Corona? Eureka!” een serie podcasts, waarin ondernemers geportretteerd worden die tijdens de Coronacrisis – al dan niet noodgedwongen - het roer drastisch omgegooid hebben of misschien zelfs een volledig nieuwe business hebben opgestart.



Presentator en podcastmaker Marc la Chapelle gaat daarbij op zoek naar de creativiteit, inventiviteit en flexibiliteit die deze ondernemers aan de dag legden.



La Chapelle kwam op het idee hiervoor omdat door de Coronacrisis ook al zijn inkomsten als adviseur in het onderwijs, als muzikant en als barkeeper van de ene op de andere dag opdroogden. Hij gebruikte de quarantaine periode om zich te focussen op zijn grootste liefhebberij: het maken van radio-uitzendingen en podcasts.



“Het nieuws over het virus, de IC-bedden en het aantal doden stemde mij aanvankelijk enorm somber”, zegt la Chapelle. “En normaal zou ik als ik somber ben de kroeg in gaan, maar dat kon dus ook even niet… Maar gelukkig zag ik ook enorm veel creativiteit om mij heen. Restaurants die ineens take-away deden, kappers die online knipadvies gaven en entertainment experts die zich plotseling richten op het ontwikkelen van online-gezelschapsspellen. Ik was daarvan onder de indruk, en het inspireerde me. En juist dat gevoel heb ik geprobeerd vast te leggen in de podcastreeks ‘Corona? Eureka!’”.



In de eerste aflevering van de podcastreeks, die 1 juli a.s. online gaat, wordt onderneemster Angela van ter Meij geportretteerd. Zij runt samen met haar man Hotel en Partycentrum De Drie Dorpen in Ankeveen en het touringcarbedrijf Wijdemeren Tours. Door de Coronacrisis werd de inkomsten van beide ondernemingen half maart van de ene op de andere dag gereduceerd tot nul. Angela zat echter niet bij de pakken neer en kwam met een geheel nieuw initiatief om zich te richten op de particuliere vakantiemarkt.



De podcast ‘Corona? Eureka!’ is te beluisteren via de meeste podcastplatforms en via de website https://www.podcastplaneet.nl