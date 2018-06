Defensieopdracht voor Brinkmann & Niemeijer definitief

Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V. (B&N) en het Ministerie van Defensie hebben een overeenkomst ondertekent voor de levering van ruim 500 aggregaten in de komende 2 jaar met een optie voor eenzelfde aantal extra aggregaten. Tevens is er een serviceovereenkomst getekend, waarbij er een flexibele samenwerking is tussen B&N en Defensie, met een looptijd van 15 jaar.



B&N heeft de Europese aanbesteding van het Ministerie van Defensie gewonnen. Deze aggregaten aanbesteding is onderdeel van het project Mobiele Energievoorziening dat een nauwe relatie heeft tot het programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen(DVOW). Een groot deel van de aggregaten zal als onderdeel van een totaalsysteem, zijnde een vrachtwagen met een container inclusief apparatuur voor een specifieke functie, worden ingezet.



“Wij zijn als B&N enorm trots dat wij deze aanbesteding hebben gewonnen. Een beloning op onze inzet de afgelopen maanden,” geeft commercieel directeur Frits Lubberts aan. “Samen met technisch directeur Jaap Lankhaar en een team van mensen op de achtergrond hebben we gewerkt aan deze aanbesteding. Deze opdracht past perfect in onze kernactiviteiten waarbij maatwerk en ontzorgen centraal staan. Het ontwerp sluit nauw aan bij de wensen van Defensie met betrekking tot geluid, brandstofverbruik, vermogen, onderhoud, bediening en de mogelijkheid om de aggregaten wereldwijd onder zeer diverse klimatologische omstandigheden in te kunnen zetten. Het resultaat is een uniek ontwerp waarin de eisen en wensen goed gerealiseerd kunnen worden.”



De afgelopen jaren heeft B&N al diverse Defensieprojecten uitgevoerd op verschillende vlieg- en marinebasissen in Nederland. “Deze nieuwe samenwerking biedt ons de mogelijkheid om de organisatie naar een hoger niveau te tillen, zowel nationaal als internationaal,” vult Frits Lubberts aan.



Over Brinkmann & Niemeijer



Brinkmann & Niemeijer Motoren B.V. (B&N) is in Twello gevestigd en heeft een lange en rijke historie sinds de oprichting in 1828. In 1910 werden al de eerste dieselmotoren en kort daarna de eerste aggregaten verkocht. Vandaag de dag is B&N nog altijd de aangewezen partner voor een inmiddels breed gamma aan betrouwbare aggregaten voor onder andere de Noodstroom, Scheepvaart, Grond-, weg- en Waterbouw en Verhuur markt. Het ontzorgen van de klant is de basis; van advies tot levering en vanzelfsprekend ook de nazorg.



Kijk voor meer informatie op www.brinkmann-niemeijer.nl



Foto:



Op de foto namens Defensie de heer Hans Dussel Directeur Inkoop Defensie Materieel Organisatie en namens B&N Algemeen Directeur de heer Frans Heuvelman, Technisch Directeur de heer Jaap Lankhaar en Commercieel Directeur de heer Frits Lubberts.