Deze start-ups staan in de finale van de Philips Innovation Award 2019

Acht veelbelovende studentenondernemingen staan in de finale van de Philips Innovation Award. Dertig gemotiveerde studentenondernemingen hebben hun idee gepitcht voor een jury. BI/OND, Dyme, DeNoize, Iron Roots, Tensail, Hable, Luuno en Waterweg zijn door naar de finale die zal plaatsvinden op 6 mei 2019 in het Theater Rotterdam.







Tijdens het proces worden de deelnemers gestimuleerd en geholpen met het verbeteren van hun businessplan, pitch en prototype. Zo wordt een idee getransformeerd tot een succesvolle onderneming. De Philips Innovation Award heeft al veel deelnemers geholpen om hun eerste stappen in het ondernemerschap te zetten, zoals de elektrische scooters van Felyx en de winnaar van vorig jaar, nabestaandenplatform Closure.



Vijf ondernemingen zijn genomineerd voor de Innovator League. Deze ondernemingen waren al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor 1 oktober 2018. De winnaar van deze competitie krijgt €50.000 euro groeigeld. Afgelopen jaar won Closure de ondernemersprijs. Closure heeft een oplossing gevonden voor het groeiende aantal abonnementen, accounts en contracten die men afsluit. Op het moment dat een persoon overlijdt, kan het lastig zijn voor nabestaanden om dit af te sluiten, nabestaanden weten immers niet precies waar mensen allemaal geregistreerd staat.



De finalisten van dit jaar:



BI/OND



Ontwerpt “avatars” van menselijke organen die gemaakt zijn van menselijke cellen en siliconen chips en gebruikt kunnen worden om de werking van medicijnen te onderzoeken en deze verder te ontwikkelen.



Dyme



Dyme is een applicatie die gebruikers van de applicatie inzicht geeft in hun uitgaven door alle uitgaves en abonnementen in een oogopslag weer te geven.



DeNoize



DeNoize gebruikt “noise-cancellation”-techniek in ramen. Een behoorlijke stap in de richting van stillere en comfortabele huizen. DeNoize heeft een unieke oplossing ontworpen om het probleem van geluidsoverlast tegen te gaan. Deze technologie kan worden geïntegreerd in ramen en biedt een vermindering van 80-90% van geluidsoverlast.



Iron Roots



Biedt een alternatief voor polyester sportkleding. Iron Roots maakt sportkleding van natuurlijke materialen en maakt gebruikt van een transparante logistieke keten. Ze streven ernaar om een einde te maken aan de vervuilding die polyester veroorzaakt.



Tensail



Gebruikt innovatieve en efficiënte bouwmethodes voor spanstructuren. Deze methode is goedkoper, sterker en efficiënter en is breder inzetbaar dan de huidige technologieën.



Drie ondernemingen doen mee aan de Rough Diamond League, de winnaar van deze league wint €10.000 euro groeigeld.



Hable



Biedt een braille toetsenbord voor mobiele telefoons. Het keyboard kan worden geplaats op de telefoon zoals een hoesje. Op de achterkant van het hoesje zitten acht toetsen. Zes daarvan zijn braille punten. Met deze punten kan elke letter, cijfer en interpunctie worden gemaakt.



Luuno



Streeft ernaar om fysieke activiteit te stimuleren bij chronisch zieke kinderen. Om dit te realiseren, heeft Luuno Fizzy ontworpen: een autonome robot bal met een zachte buitenkant die kinderen stimuleert om te spelen en op die manier de revalidatie periode bevordert.



Waterweg



Is bezig met het ontwerpen van een mobiele fabriek die doorlatende tegels maakt van baggersedimenten.



Dit jaar is de 14e editie van de Philips Innovation Award. Met meer dan honderd aanmeldingen, heeft de Philips Innovation Award zich kunnen profileren als een befaamde award in het startup landschap. De winnaar zal bekend worden gemaakt tijdens de grote finale op maandag 6 mei 2019. De jury zal worden voorgezeten door Frans van Houten, CEO Philips. Tijdens de finale zal succesvol ondernemer Corinne Vigreux, mede-oprichter van TomTom, haar verhaal vertellen en geïnterviewd worden door presentator Humberto Tan.