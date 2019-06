Nieuwe jaarcijfers Stichting Vluchteling



Veel traumazorg en medische hulp in oorlogsgebieden



Stichting Vluchteling heeft vorig jaar in 28 landen 884.808 vluchtelingen en ontheemden levensreddende hulp gegeven. Dat maakt de organisatie vandaag bekend in hun jaarverslag van 2018. Er zijn 68 miljoen vluchtelingen in de wereld.



'Dankzij onze donateurs hebben we ruim 17 miljoen EUR besteed om mensen in conflictgebieden en op de vlucht te helpen', zegt Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling. Ceelen: ‘We hebben in 2018 vooral vluchtelingen en ontheemden geholpen in Afghanistan, DR Congo, Centraal Afrikaanse Republiek, Myanmar en Jemen. Naast eten, drinken en medische hulp, hebben we ook veel traumazorg verleend, en mensen op de vlucht ondersteund met psychosociale hulp.’



Het aantal donateurs is in 2018 verder gestegen naar 218,000, een groei van bijna 10 procent.



Maand van de Vluchteling



Stichting Vluchteling lanceert vandaag ook de Maand van de Vluchteling, voor het eerst in Nederland, 30 dagen in juni volop aandacht voor vluchtelingen en levensreddende hulp aan mensen die huis en haard verlaten hebben. Het hoogtepunt in deze maand is de Nacht van de Vluchteling, die Stichting Vluchteling dit jaar voor de tiende keer organiseert.



Steeds meer Nederlanders solidair met vluchtelingen



Steeds meer Nederlanders zijn solidair met vluchtelingen, zo blijkt ook uit recordaantallen aanmeldingen voor de Nacht van de Vluchteling, die in het weekend van 15 op 16 juni wordt georganiseerd in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Nijmegen, en waar zich al ruim 5200 lopers voor hebben aangemeld. 'Er is op alle routes nog plek om mee te doen, en inschrijven kan online', verduidelijkt Ceelen.



De eerste week van de Maand van de Vluchteling wordt komende vrijdag 7 juni afgesloten met de fototentoonstelling van de fotograaf Chris de Bode in het Haagse Humanity House. De tentoonstelling is een overzicht van de foto’s van De Bode van zijn reizen in de wereld naar plekken waar vluchtelingen worden opgevangen.



Nieuwe onderzoeksresultaten



Tijdens de Maand van de Vluchteling maakt Stichting Vluchteling ook resultaten bekend van nieuw onderzoek in Nederland over vluchtelingen dat uitgevoerd is in samenwerking met Motivaction. De Maand van de Vluchteling wordt afgesloten met speciale aandacht voor vluchtelingen op Wereld Vluchtelingendag, 20 juni 2019.



Het jaarverslag van Stichting Vluchteling staat op: jaarverslag.vluchteling.nl