Unieke samenwerking De Warme Winkel en het Nederlands Kamerkoor

Op 14 december komt Gesualdo, dé hit van het Holland Festival 2018, naar Den Haag. Theatergroep De Warme Winkel en het wereldberoemde Nederlands Kamerkoor gaan een unieke samenwerking aan in een muzikaal theatrale voorstelling over het leven en werk van de Italiaanse prins, componist en moordenaar Carlo Gesualdo (1566-1613). De voorstelling ging op 22 juni in première tijdens het Holland Festival en eindigt haar tournee in de Koninklijke Schouwburg.



Over Gesualdo



De Warme Winkel en het Nederlands Kamerkoor bouwen de monumentale voorstelling Gesualdo op de fundamenten van alles wat ons mensen aantrekt en afstoot: de driehoek Geweld / Kunst / Seks. Vertrekpunten zijn de thema’s in het leven en werk van componist en prins Carlo Gesualdo (1566-1613). Gesualdo leefde een getergd en spraakmakend bestaan in zijn paleizen in Zuid-Italië. De wijze waarop hij zijn echtgenote en haar minnaar vermoordde doet O.J. Simpson blozen; de revolutionaire muziek die hij componeerde laat Phil Spector nederig buigen; de omgang met zijn dienaren dwingt Markies de Sade op de knieën.



Zien we bij het horen van zijn religieuze responsoria de schommel voor ons waarin hij zijn bastaardbaby de dood in liet wiegen? Proeven wij met zijn madrigalen het menstruatievocht dat hij dronk om zijn demonen te bezweren?



Het Nederlands Kamerkoor zong het repertoire van Gesualdo al over de hele wereld, maar zelden zal het werk zo tot zijn recht komen als tussen het bloed en de urine van een all-star cast van harde kern Warme Winkeliers Mara, Vincent en Ward en hun jonge muzes Florian Myjer en Marieke De Zwaan



Het contrast tussen het koor en de theatergroep, tussen Gesualdo’s perverse uitwassen en zijn lucide muziek, is de motor van een zoektocht naar ‘het sublieme’; dat wat weerzinwekkend en tegelijkertijd onweerstaanbaar aantrekkelijk is.