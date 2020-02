Magische expositie met workshops in het Westfries Museum in Hoorn

Janssens & Koerten | Geknipt voor de kunst



Het Westfries Museum in Hoorn presenteert van 8 maart t/m 27 september de betoverende en uitdagende expositie ‘Janssens en Koerten | Geknipt voor de kunst’. Eline Janssens, beeldend kunstenaar en tentoonstellingsmaker, brengt hiermee een ode aan de zeventiende-eeuwse knipkunstenaar Joanna Koerten, een beroemdheid in haar tijd. Eline Janssens tovert een nieuwe wereld door middel van de kunst van het knippen, waarbij de bezoeker in het ateliergedeelte wordt uitgedaagd om zelf ook de schaar ter hand te nemen.



Eline Janssens, beeldend kunstenaar van nu, is gegrepen door de beeldtaal en de expressieve kracht van knipkunst. In haar robuuste werk in de openbare ruimte stoft zij met overtuiging het wat belegen imago van deze kunstvorm af. Voor de expositie van papier in het Westfries Museum heeft Eline Janssens zich laten inspireren door leven en werk van de zeventiende-eeuwse knipkunstenaar Joanna Koerten, een beroemdheid in haar tijd. Joanna Koerten wordt gezien als het grootste genie dat deze kunstvorm in Nederland heeft voortgebracht.



Sterke vrouwen

Vanaf 8 maart, Internationale Vrouwendag, is de tentoonstelling van en rondom deze twee getalenteerde sterke vrouwen te bewonderen. “Joanna Koerten intrigeert me,” stelt Eline Janssens. “Wie was die vrouw die bejubeld werd om haar knipkunst door de mannelijke beroemdheden van haar tijd uit binnen- en buitenland? Joanna Koerten ontving immers Tsaar Peter, Willem III van Oranje en wereldreiziger Van Offenbach, die allen toch veel van de wereld hadden gezien. Ze kwamen speciaal voor Joanna’s werk, maar ook voor haar wonderkamer oftewel kunstkabinet. Daar stelde ze naast haar eigen werk een buitengewone verzameling kunststukken tentoon die ze met hen ruilden.”



Met de verwondering van een kunstkamer

Een bijzondere positie voor een vrouw in die tijd. Koertens faam is vastgelegd in haar ‘journal/vriendenboekje’: toentertijd een Libra Amicorn genoemd. Beroemde tijdgenoten gaven daarin hoog op van haar geweldige karaktertrekken en haar kunst. Eline Janssens: “Een vrouwelijke kunstenaar in die tijd is een uitzondering, maar haar werk getuigt dan ook van een enorme toewijding en een uitzonderlijk kunstzinnig oog. In dat opzicht had Koerten wel haar tijd mee, want knipkunst was de grootse kunstvorm in de 17e en 18e eeuw. Daar getuigt de selectie van die ik speciaal hiervoor maakte uit de grote collectie knipkunst van het Westfries Museum. De tentoonstelling wordt daarmee een ontdekkingsreis: een soort kunstkabinet met nieuw en traditioneel werk van papier waarin je eenzelfde vorm van verwondering kunt ervaren als de bezoekers van Koertens kunstkamer toen.”



Van geknipt glas tot gelaserd papier

Behalve een eerbetoon aan knipminerva Joanna Koerten is de expositie ook een ode aan de knipkunst zelf. Alles in de door Eline Janssens samengestelde en vormgegeven expositie is een uitdrukking van de grote visuele kracht en eindeloze toepassingsmogelijkheden van deze kunstvorm. Van het speciaal voor deze tentoonstelling ‘geknipte’ poppenhuis, waarin het leven Joanna Koerten wordt verbeeld, tot de verrassende rariteitenkabinetten waarin de fraaie en diverse knipkunst van het Westfries Museum in thema’s wordt gepresenteerd. Het Westfries Museum beheert niet voor niets de grootste museale collectie knipkunst van Nederland. Het gesamtkunstwerk wordt gecompleteerd met objecten van geknipt glas van Bernard Heesen en werken van gelaserd papier van Ferry Staverman. Ook daarin wordt immers gewerkt met open en dicht, met spiegeling en silhouetten waarmee je een sprookjesachtige wereld creëert.



Kom kunst knippen in het museum

Het werken met papier wordt vandaag de dag ook gebruikt als creatieve mindfulness en beleeft hiermee een sterke opmars. Daarom opent Astrid van der Hulst als hoofdredacteur van Flow Magazine deze expressieve expositie. En net als Joanna Koerten nodigt Eline Janssens de bezoeker dan ook uit om zelf de schaar ter hand te nemen. Zowel jong als oud kan na het kijken naar de kunst zelf kunst maken. Inspirerende voorbeelden dagen uit om zelf spontaan mee te knippen in het speciale ateliergedeelte, daarnaast zijn er meerdere workshops en openbare evenementen rondom thema’s. Zo kunnen op 15 en 27 maart in het kader van 75 jaar vrijheid alle bezoekers van de tentoonstelling duiven knippen voor een reusachtige gezamenlijke mobile.



Zie het programma voor alle workshops: https://wfm.nl/janssens-koerten