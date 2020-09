Mariëlle Bartholomeus benoemd tot Topvrouw van het jaar 2020

Amsterdam, 24 september 2020. Mariëlle Bartholomeus – Medisch Directeur (CMO) neuroloog Bernhoven is uitgeroepen tot Topvrouw van het jaar 2020, De andere genomineerden waren Conny Helder – Raad van Bestuur Tante Louise, EllisJeurissen – Directeur Publieke Gezondheid & Ambulancezorg GGD Brabant Zuidoost.



In het jaar van de pandemie is alles anders! Niet alleen de verkiezing, die dit jaar voor de zestiende keer wordt gehouden, maar ook het event waarop de Topvrouw van het jaar wordt bekend gemaakt heeft daardoor een heel ander karakter gekregen: De bekendmaking vond plaats tijdens een online/hybride show uitgezonden vanuit Theater Amsterdam.



De jury kiest deze keer een vrouw die een belangrijke rol heeft gespeeld de afgelopen periode toen het coronavirus over ons land raasde. Een keuze uit vrouwen in de cruciale sectoren die moed en leiderschap hebben getoond; er stonden toen het nodig was en het verschil maakten. Vrouwen waar we trots op kunnen zijn en die daarmee de functie van rolmodel kunnen vervullen.



Het oordeel van de jury



De 5-koppige jury, onder voorzitterschap van Jet Bussemaker, had de lastige taak om tot een keuze te komen.



Mariëlle wordt in het juryrapport geprezen om haar authenticiteit en haar hands-on leiderschap waarin zij mensen vertrouwen geeft en hen in hun kracht zet. Ze durft te vragen en haalt daarmee kennis van buiten naar binnen. Ze benadrukt dat je een crisis niet alleen kunt oplossen en het echt als team is gedaan waarin samenwerken van groot belang is. De vele pakkende voorbeelden waar Mariëlle zichzelf niet op de voorgrond plaatst, maar helder leiderschap heeft getoond in deze crisis heeft de doorslag gegeven.



De Young Talent Award



Ieder jaar wordt er ook een aanmoedigingsprijs voor jong vrouwelijk talent uitgereikt. Dit jaar zijn er 20 talenten voorgedragen door hun werkgever waaruit de jury 3 finalisten heeft gekozen: Mariël Tiemersma, Product Owner bij Randstad, Tessa Swanenberg, Head of Commercial Development bij bol.com en Karima Oueddan, Beleidsmedewerker bij Ministerie VWS.



De 5-koppige jury onder voorzitterschap van Louise van Nispen heeft gekozen voor Mariël Tiemersma als winnares van de Young Talent Award 2020. Quote uit het juryrapport: Ze is innovatief, een originele denker, heeft humor en bovenal is ze authentiek. Ze heeft een duidelijke visie over hoe succesvol leiderschap in de toekomst eruit moet zien en hoe haar eigen stijl, nuchter, bewust en met compassie, daar in past. Zij zoekt vertrouwen en biedt vertrouwen. In de groep van 20 fantastische talenten steeg ze als natuurlijke leider er vanzelf bovenuit.