Honeyspot helpt horeca- en retail bij vinden van de juiste locaties

Met hoeveel locaties sluit de onderneming het beste aan op zijn doelgroepen? Met hoeveel bezorgkeukens op welke locaties kan effectief met de kortste aanrijtijden de meeste doelgroepen worden bereikt?

Ondernemers die dichtbij hun doelgroep willen zitten, breiden hun formules vaak uit naar plaatsen die ze kennen. Daar weten ze waar ze moeten zitten en kunnen ze bij een bepaalde locatie snel een ‘goed gevoel’ over de business kansen ontwikkelen. Ondernemers die uitbreiden naar steden die ze minder goed kennen en geen groot netwerk hebben, kunnen terecht bij Honeyspot voor objectieve informatie over waar hun doelgroepen wonen, werken en verblijven. Met deze informatie kan een ondernemer een makelaar een heldere opdracht geven of een aanbod voor een locatie snel evalueren.Honeyspot zoekt naar de beste locatie ten opzichte van verschillende doelgroepen. Daarvoor combineert Honeyspot, op basis van de vraag van de ondernemer, verschillende databronnen tot een specifiek zoekprofiel. Honeyspot geeft resultaten in de vorm van kaarten en tabellen.De dienstverlening is uitgebreid waardoor Honeyspot complexere analyses met meer variabelen kan uitvoeren.Wil een ondernemer op termijn meer vestigingen openen in dezelfde plaats? Honeyspot rekent verschillende scenario’s door waarbij er gevarieerd kan worden in aantal vestigingen, grootte van het verzorgingsgebied en eventuele concurrentie. Daardoor kunnen de analyses vragen beantwoorden zoals:Bartjan Hendriksen, eigenaar van koffie- en tostiketen Toastable wil een vijfde vestiging openen in Leiden en deed mee aan de pilot Sweetspot: “Honeyspot biedt je informatie om als horeca-ondernemer snel wegwijs te worden in een nieuwe stad.”Honeyspot kan Sweetspot analyses snel leveren. Daarbij maakt het niet uit of er één of tien scenario’s doorgerekend worden.Honeyspot CEO Paul Willems: “In de huidige markt moeten er voor commercieel vastgoed op aantrekkelijke plaatsen heel snel beslissingen genomen kunnen worden. De meeste locaties worden al verkocht of verhuurd voordat ze op internet verschijnen. Daarom hebben we een aantal zaken gestandaardiseerd waardoor we nu veel sneller kunnen werken. Binnenkort garanderen we een doorlooptijd van maximaal 72 uur. Op termijn willen we het proces helemaal digitaliseren, zodat je op onze site alleen nog de benodigde gegevens hoeft in te vullen en je de rapportage direct in je mailbox krijgt.”