Warm weer dodelijk voor honden

Met het aanbreken van een aantal zeer warme dagen, waarschuwt de Koninklijke Hondenbescherming hondenbezitters voor de gevaren van het warme weer. Met name het achterlaten van de hond in de auto kan fatale gevolgen hebben. De baas gaat boodschappen doen, de hond kan niet mee en moet in de auto wachten. Het verblijven in een warme auto is voor een mens al geen pretje, maar voor een hond kan dit binnen een paar minuten dodelijk zijn.



‘Mensen realiseren zich vaak niet dat de hond veel minder goed tegen warmte bestand is dan zijzelf’, aldus Just de Wit van de Koninklijke Hondenbescherming. Honden zweten heel weinig en kunnen de warmte alleen afvoeren via de tong (hijgen) en via de voetzolen. Een hond kan daardoor niet tegen al te hoge temperaturen. Het bloed van de hond wordt dik en stroperig waardoor de organen en de hersenen niet voldoende zuurstof krijgen. Dat leidt al snel tot een onomkeerbaar coma en de dood, aldus Just de Wit.



Verbranding voetzooltjes



Een verblijf in de auto is niet de enige aanleiding voor oververhitting. Zo vormt fietsen met de hond aan de lijn naast je op zeer warme dagen ook een groot risico. Deze voor de hond inspannende activiteit kan snel leiden tot een onverantwoorde stijging van zijn lichaamstemperatuur. Het uitlaten zelf verdient ook extra aandacht. Asfalt, steen en beton, maar ook strandzand kunnen bloedheet worden. ‘Bij warm weer zijn de voetzooltjes vochtig. Als de hond daarmee over een warm wegdek loopt, dan ontstaat heel snel een forse blaar, die zeer pijnlijk is en die dagenlang kan aanhouden’, aldus de Wit.



Het is belangrijk dat hondenbezitters de komende dagen hun hond goed in de gaten houden. Dat geldt in het bijzonder voor eigenaren van kortsnuitige honden, zoals bijvoorbeeld de Mopshond en de Franse Bulldog. Vanwege hun vaak extreem platte snuit kunnen deze honden de overtollige lichaamswarmte nog moeilijker kwijtraken. Bij honden met een extreem platte snuit is hijgen veel minder effectief. Bovendien kunnen de honden door heftig naar adem te snakken nog meer warmte genereren.



Tips



De Koninklijke Hondenbescherming heeft op haar website een aantal tips staan voor de komende dagen. Probeer de hond bijvoorbeeld met deze warmte zoveel mogelijk uit de directe zon te houden, laat hem genoeg water drinken (in kleine beetjes tegelijk) en laat hem zwemmen in veilig water, als hij dat wil. Vermijd tijdens wandelingen warm asfalt; zoek stukken gras. Uiteraard moet de hond aan zijn beweging komen, maar het advies is om dat vooral in de koelte van de ochtend en laat in de avond te doen’, aldus Just de Wit.



Meer tips zijn te vinden op www.hondenbescherming.nl: ‘Tienmaal wijzer met uw hond bij warm weer’.