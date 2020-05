Zorgen om opvoeding honden in Corona-tijd

In de afgelopen maanden van Corona-tijd zijn er veel meer pups aangeschaft dan normaal in deze periode. Onder deskundigen is er de angst dat in het najaar veel van deze honden met probleemgedrag worden aangeboden, meer meldingen van overlast volgen bij politie en de asielen overvol zullen raken. Dit kan deels voorkomen worden door een juiste begeleiding.



Het aanschaffen van een hond kan een al lang gekoesterde wens zijn, die nog niet is uitgevoerd omdat de tijd voor een goede socialisering en opvoeding ontbrak. De aanschaf van een pup kan ook een spontaan idee zijn, die vrij snel is verlopen en minder doordacht is. In beide gevallen toont onderzoek aan dat veel eigenaren aangeven dat de opvoeding van de pup is tegengevallen.



Het opvoeden van een jonge hond is een lang proces waarbij de pup goed moet worden begeleid. De kans op gedragsproblemen is groter als pups opgroeien in verkeerde omstandigheden, te vroeg worden weggehaald bij hun moeder (vóór 7 weken is strafbaar) en als de pup niet goed wordt opgevoed. Omdat honden sociale dieren zijn is het aanleren van alleen thuis blijven geen simpele oefening. Het is essentieel om -ook tijdens de coronaperiode- te trainen om de hond alleen te leren zijn en dit langzaam uit te bouwen. Niet alle jonge honden zullen alleen kunnen zijn wanneer de corona-maatregelen worden versoepeld en werken buitenshuis weer nodig wordt.



Hondenscholen en instructeurs laten weten bedolven te worden onder de aanvragen voor puppylessen en zich zorgen te maken over de toekomst van deze pups. Gelukkig zijn de maatregelen langzaam aan het versoepelen en kunnen steeds meer eigenaren terecht voor hulp bij training en vragen over opvoeding.



In het begeleiden van een hond in de opvoeding is het belangrijk om een goede hondenschool te zoeken met goede instructeurs, zoals de instructeurs die het keurmerk mogen dragen van de Raad van Beheer; gediplomeerde instructeurs met ervaring.