In één klap 38 nieuwe vanHaren winkels: wat betekent dit voor de Belgische schoenensector?

Vandaag opent vanHaren de eerste van 38 “ex-Brantano-winkels”. Wat is de impact van deze grote overname op de Belgische schoenensector? Uit een analyse van RetailSonar - marktleider op het gebied van strategische locatiebeslissingen – blijkt dat vanHaren aardig wat marktaandeel wint, maar Torfs en Bristol blijven domineren. Ook heeft vanHaren veelbelovende winkellocaties uitgekozen.



53% schoenenmarkt in handen van zelfstandigen, 47% verdeeld over 72 retailketens



Met een totaal te verdelen marktpotentieel van 1,7 miljard euro per jaar telde België na de sluiting van de Brantano winkels (augustus 2020) 1.364 schoenenwinkels. 53% daarvan (700 winkels) is in handen van zelfstandigen. De overige 47% is in bezit van 72 verschillende retailketens.



Van 13e naar 3e plaats qua aantal verkooppunten



Met het faillissement van Brantano (zomer van 2020) kwamen in één klap 101 winkels (5,3% van de totale Belgische schoenenmarkt) beschikbaar. VanHaren (eigendom van Deichmann) nam 38 Brantano-winkels over. Daarmee verdrievoudigt het aantal vanHaren winkels in België in één klap van 16 naar 54.



Bristol blijft ook na het faillissement van Brantano met 141 winkels de absolute koploper qua aantal verkooppunten. Torfs neemt Brantano’s 2e plaats over (76 winkels). Daarna volgen Pronti (44 winkels), Maniet / Luxus (29 winkels) en Chaussea (28 winkels).



Na de opening van de nieuwe vanHaren-winkels (februari / maart 2021) springt vanHaren meteen van de 13e naar de 3e plaats qua aantal verkooppunten.



Torfs en Bristol blijven domineren



RetailSonar berekende per provincie welke keten de hoogste omzet realiseert. In 5 provincies domineert Torfs, in 4 provincies Bristol, en in 2 provincies Maniet / Luxus. Opvallend: Torfs is zowel marktleider in de provincie waar per schoenenwinkel het meest wordt verdiend (Vlaams-Brabant) als in de provincie waar juist het minst te verdelen is (West-Vlaanderen).



Na overname van de 38 Brantano-winkels stijgt het marktaandeel van vanHaren vrijwel overal tot boven de 10%. In sommige gemeenten bereikt vanHaren bijna 15% marktaandeel.



4 van de 5 winkels met hoogste omzetpotentieel zijn ex-Brantano winkels



Heeft vanHaren een slimme selectie gemaakt uit de vrijgekomen Brantano-winkels? Daar lijkt het wel op. 4 van de 5 winkels met het hoogste omzetpotentieel zijn ex-Brantano winkels. Een groot deel van de locaties is dus strategisch slim gekozen, blijkt uit de berekening van RetailSonar.



Amper nog ruimte voor schoenretailers in België



Waar is nog ruimte voor nieuwe schoenenwinkels? Het aantal witte vlekken is zeer beperkt, blijkt uit de uitvoerige geomarketinganalyses waarin RetailSonar marktdata combineerde met de winkelnetwerken, omgevings- en locatiekenmerken van alle schoenretailers in België. Enkel aan de Brusselse rand (Jette / Strombeek-Bever / St-Agatha Berchem) is er nog voldoende ruimte voor extra schoenenwinkels.