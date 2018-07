Lucas Stassen versterkt reputatieteam MSL Nederland

Ervaren communicatieadviseur gaat bijdragen aan verdere groei bureau



Amsterdam, 9 juli 2018 – Lucas Stassen (1965) is als account director in dienst getreden bij strategisch communicatiebureau MSL Nederland, specialist in reputatiemanagement. Stassen werkte hiervoor jarenlang als zelfstandig adviseur. Daarvoor was hij als senior associate al verbonden aan het bureau. In zijn nieuwe rol gaat hij niet alleen klanten adviseren, maar ook actief bijdragen aan de verdere groei van het bureau. Stassen: "Na bijna tien jaar voornamelijk zelfstandig advieswerk, kijk ik ernaar uit om in teamverband verder te bouwen aan de naam en faam van MSL."



In de afgelopen tien jaar heeft Stassen – als interim woordvoerder of communicatiemanager - diverse langlopende opdrachten gedaan voor uiteenlopende organisaties waaronder Capgemini, Albert Heijn, Arkin, Stedin, NS, ProRail, Connexxion en Univé. Daarvoor runde hij een eigen communicatieadviesbureau. Stassen studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.



Tegelijkertijd met Stassen start Iris Rietveld (1992) haar carrière bij MSL als junior adviseur. Rietveld behaalde een master economische geschiedenis aan de Universiteit Leiden en heeft werkervaring opgedaan in de cultuursector als medewerker marketing en communicatie. Ze zal haar kennis en kunde inzetten om mee te denken met strategische communicatievraagstukken en het team van senior adviseurs ondersteunen.



Erik Martens, managing director van MSL, is zeer blij met de komst van Stassen en Rietveld: “De vraag naar ervaren reputatiemanagers en strategische communicatieadviseurs groeit. Zeker in het huidige maatschappelijk klimaat waarin emotie-gedreven percepties vaak de beeldvorming bepalen en proactief reputatiemanagement steeds bepalender wordt voor de license-to-operate van organisaties. Steeds meer organisaties zien in dat de vertrouwensband met hun belanghebbenden cruciaal is. Met de komst van Lucas Stassen en Iris Rietveld kan MSL organisaties hierbij goed adviseren en als bureau verder groeien.”