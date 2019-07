SportCity opent pop-up gym in aanloop naar Premiumclub in Amsterdam

SportCity heeft onlangs haar tijdelijke Premium HIIT-club in het prachtige monumentale pand aan de Cornelis Schuytstraat 57 in Amsterdam-Zuid, geopend. Deze pop-up club is een voorproefje van wat je vanaf eind 2019 als basis mag verwachten in de nieuwste, exclusieve Premiumclub van SportCity in Amsterdam-Zuid: persoonlijke begeleiding op topniveau én de nieuwste technologie van partner FunXtion onder één dak. Tot midden september kun je in de tijdelijke club alvast kennismaken met HIIT, de populaire trainingsvorm uit Amerika.



Sporten terwijl je de opbouw van de nieuwste SportCity-vestiging op de voet volgt, dat kan in de SportCity Premium HIIT-club. Ben je iemand die weinig tijd heeft, maar wel fit wil zijn? Of wil je op een leuke manier vet verbranden? Dan zijn de HIIT-lessen ideaal voor jou. In korte, efficiënte work-outs van 30 of 45 minuten vraagt SportCity alles van je doorzettingsvermogen, spieren en conditie, terwijl je rent, lift en bokst. Het is een full-bodywork-out, waar de gecertificeerde sportinstructeur je doorheen helpt. Jong, oud, beginner of gevorderde: bereid je maar alvast voor op een energieboost. De tijdelijke SportCity Premium HIIT-club is open tot midden september.



Een keer proberen? Bezoek de pop-up gym

Iedere week vanaf maandag tot en met zondag kun je terecht voor een kennismaking met de efficiënte HIIT-work-outs. Voor € 10,- per bezoek kun je sporten in én onderdeel zijn van deze exclusieve, maar tijdelijke pop-up club. Reserveren doe je via www.sportcitypremium.nl.



Over SportCity Premium Cornelis Schuytstraat

Eind 2019 opent SportCity haar nieuwste, exclusieve Premium-club met het design van topontwerpbureau TANK, waarin luxe wellness en persoonlijke aandacht op het hoogste niveau centraal staan. In het prachtige, monumentale pand aan de Cornelis Schuytstraat 57 in Amsterdam-Zuid komt de vierde vestiging in Amsterdam, de 23ste SportCity van Nederland, maar de allereerste SportCity Premium-club. Dit concept wordt een unieke ervaring voor alle soorten mensen: van jong tot oud, van Nederlands- tot Engelssprekend en van alleensporter tot familiesporter. Wie van luxe houdt, zit bij SportCity Premium goed. De club biedt een luxe wasservice waarbij je sportkleding gewassen en teruggelegd wordt in jouw persoonlijke locker, uitstekende wifi, een uitgebreide bar, live groepslessen zoals Yoga, Indoor Bootcamp en SuperCycle en fitnessapparatuur waarmee je je persoonlijke records kunt bijhouden en verbreken. Kortom: een luxe alles-in-één sportbestemming.